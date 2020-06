Są jednak też tablice, które tworzone są przez wszystkich członków zespołu w sposób ciągły, w których mogą zostawiać własne zadania do wykonania, co pozwala im na sprawniejszą organizację swojej pracy. Dla przykładu mogą to być tematy na artykuły do napisania, zatwierdzone już wcześniej na kolegium redakcyjnym lub własne propozycje tematów, które przyszły do głowy w ciągu tygodnia, a później w zależności od stopnia ich realizacji przenosić je pomiędzy kolumnami, aż do ostatniej ze zrealizowanymi i opublikowanymi już tematami.

Trello płatne i darmowe

Wersja darmowa Trello umożliwia dodawanie nielimitowanych tablic i kart prywatnych oraz 10 tablic dostępnych dla wszystkich członków zespołu. Do tego jeden dodatek Power-Up na tablicę (kalendarze, niestandardowe pola, automatyzacja lub raportowanie pracy).

Natomiast wersja płatna – 12,50 dolarów miesięcznie za użytkownika lub 9,99 dolarów przy rocznej płatności, umożliwia dodawanie nieograniczonej liczby tablic, również dla zespołów, plik załącznika do 250 MB czy nielimitowane dodatki Power-Up.

Trello kontra reszta świata, czyli omówienie konkurencji

Konkurencja jest ogromna wśród narzędzi do zarządzania zespołami i ich pracą. Wybraliśmy Trello z uwagi na to, że jest najwygodniejszy i zwyczajnie sprawdza się w charakterze pracy, do której go wykorzystujemy. Jeśli chodzi o inne rozwiązania dostępne w sieci wymienię tylko te, które sam już Wam opisałem, byście mogli od razu się zapoznać z ich szczegółami i sobie porównać. Zacznę od Asana, to chyba pierwszy projekt z tego segmentu, który Wam opisywałem 9 lat temu, Nostromo, Basecamp czy w końcu polskie HeySpace, które mieni mi się jako połączenie właśnie Trello i Slacka.

—

Adres pod którym możecie zacząć przygodę z Trello.

Aplikacja mobilna do pobrania z Google Play i App Store.