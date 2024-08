Keanu Reeeves będzie przeciwnikiem Sonica! Trailer nowego filmu już dostępny!

Dla fanów superszybkiego niebieskiego jeża przyszedł długo oczekiwany moment – Paramount Pictures właśnie opublikowało trailer najnowszego filmu „Sonic the Hedgehog 3”. Już na pierwszy rzut oka widać, że czeka nas ekscytująca konfrontacja, w której Sonic zmierzy się z nowym groźnym przeciwnikiem. Będzie to Shadow. Głosu tajemniczemu Shadowowi użyczył sam Keanu Reeves, co jeszcze bardziej podnosi temperaturę oczekiwań na premierę.

Stara ekipa, nowy wróg

W trzeciej odsłonie filmowej serii opartej na popularnych grach Segi Sonic ponownie łączy siły ze swoimi wiernymi przyjaciółmi – Knucklesem (Idris Elba) oraz Tailsem (Colleen O’Shaughnessey). Tym razem jednak stają oni przed zupełnie nowym wyzwaniem. Jeż Shadow to postać, której moce znacznie przewyższają wszystko, z czym ekipa Sonica kiedykolwiek się zmierzył. Aby stawić czoła temu zagrożeniu i ochronić planetę, Sonic i jego towarzysze będą musieli poszukać nietypowego sojusznika.

Shadow – kultowy czarny charakter

Fani gier wideo na pewno rozpoznają Shadowa, który po raz pierwszy pojawił się w grze „Sonic Adventure 2” w 2001 roku. Stworzył go profesor Gerald Robotnik, dziadek największego wroga Sonica, czyli Doktora Robotnika (w filmie Jim Carrey). Shadow posiada nadzwyczajną szybkość oraz zdolność do manipulacji przestrzenią i czasem za pomocą czegoś, co nazywa się "Chaos Control". Choć początkowo występuje jako przeciwnik Sonica, w grach jego relacja z głównym bohaterem ewoluuje, a Shadow staje się później sojusznikiem niebieskiego jeża. Jak będzie w filmie? Na razie pozostaje to tajemnicą.

Będzie kolejny kinowy hit?

„Sonic the Hedgehog 3” trafi do kin po dwóch poprzednich filmach, które zarobiły ponad 319 milionów dolarów na całym świecie. Reżyserem produkcji ponownie został Jeff Fowler, który tym razem pracował na scenariuszu autorstwa Pata Caseya, Josha Millera oraz Johna Whittingtona. W filmie, oprócz głosów znanych z poprzednich części, usłyszymy również nowe postacie. Do obsady dołączyła m.in. Krysten Ritter, której rola na razie pozostaje owiana tajemnicą.

Film „Sonic the Hedgehog 3” zadebiutuje na ekranach kin już 20 grudnia. To idealny moment, by wprowadzić się w świąteczny nastrój z dużą dawką adrenaliny i niezapomnianych emocji. Fani Sonica z pewnością nie będą zawiedzeni – wszystko wskazuje na to, że trzeci film z serii może być jeszcze większym hitem niż poprzednie. Czy Sonic i jego przyjaciele zdołają powstrzymać Shadowa? Odpowiedź poznamy wkrótce. Na razie warto sięgnąć po jakąś retrokonsolkę i przypomnieć sobie dotychczasowe przygody jeża.

A tu znajdziecie świeżutki trailer filmu: