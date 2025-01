Korzystasz z nich na co dzień. W takiej formie jeszcze ich nie widziałeś

Podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, TP-Link zaprezentował szeroką gamę urządzeń sieciowych opartych na najnowszym standardzie Wi-Fi 7. Producent skupia się na zapewnieniu szybkiego i stabilnego połączenia z internetem w różnych środowiskach - od domów i ogrodów, po podróże służbowe i wakacyjne. Jednak TP-Link nie poprzestał na samej technologii, prezentując również urządzenia o niezwykle futurystycznym designie.

Nowe routery Wi-Fi 7 od TP-Link. Rozpoznajecie je?

TP-Link zaprezentował dwa nowe routery z serii Archer, których wygląd przyciąga wzrok. Archer BE900 to flagowy model, który zapewnia prędkość do 24,4 Gb/s w czterech pasmach. Wyróżnia się 12 antenami wewnętrznymi, dwoma portami 10G WAN/LAN (RJ45 i combo RJ45/SFP+), czterema portami 2,5G oraz dwoma portami USB. Archer GE800 to router stworzony z myślą o graczach. Oferuje prędkość do 19 Gb/s w trzech pasmach, dwa porty 10G WAN/LAN, cztery porty 2,5G LAN oraz dedykowany port "Gaming" 2,5 Gb/s, który priorytetyzuje ruch sieciowy z podłączonych konsol i komputerów. Oba routery posiadają nowoczesne, geometryczne kształty i podświetlenie LED, które nadaje im futurystycznego charakteru. Ofertę uzupełnia przenośny router TL-WR3602BE, który zapewnia prędkość do 3,6 Gb/s, multigigabitowe połączenia przewodowe i wbudowany VPN. TL-WR3602BE sprawdzi się w podróży, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie z internetem.

Wśród zaprezentowanych rozwiązań na uwagę zasługuje też system mesh Deco BM65, który zdobył nagrodę CES 2025 Innovation Awards. Zestaw składa się z trzech jednostek: dwóch przeznaczonych do użytku wewnątrz pomieszczeń i jednej zewnętrznej, odpornej na warunki atmosferyczne (IP65). Deco BM65 oferuje łączną przepustowość do 11 Gb/s w trzech pasmach (6 GHz, 5 GHz i 2,4 GHz), obsługę kanałów 320 MHz i technologię Multi-Link Operation. Dodatkowo, jednostki wyposażone są w porty 2,5G zapewniające szybkie połączenia przewodowe. Zewnętrzny moduł może być zasilany przez PoE i oferuje elastyczne opcje montażu (na ścianie lub słupie).

Nowe urządzenia TP-Link w standardzie Wi-Fi 7 mają trafić do sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy. Producent nie podał jeszcze szczegółowych informacji na temat cen.