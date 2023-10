Kluczyk do auta w smartfonie staje się standardem. Podziękujcie Toyocie

Cyfrowy kluczyk staje się standardem

Toyota praktycznie co roku wprowadza coś nowego do swojego flagowego modelu z segmentu C. W tym roku Corolla przeszła mały lifting (nowe światła, nieco zmieniony zderzak) i zyskała nowe napędy hybrydowe piątej generacji, co poprawiło nieco jej konkurencyjność. W przyszłym roku na liście zmian pojawia się w pełni cyfrowy kluczyk, nowa klimatyzacja z oczyszczaniem powietrza oraz nowe kolory lakierów. Szczególną uwagę zwraca to pierwsze rozwiązanie, bo skoro trafia do tak popularnego modelu jak Corolla, to oznacza, że cyfrowy kluczyk wkrótce stanie się standardem i pojawi w znacznie większej liczbie samochodów. Warto też docenić, że technologia Smart Digital Key, z której skorzystała Toyota współpracuje zarówno ze smartfonami z iOS jak i z Androidem.

Smart Digital Key umożliwia utworzenie do pięciu unikalnych profili użytkowników, co znacząco upraszcza proces współdzielenia pojazdu z członkami rodziny lub znajomymi, a także umożliwia udzielenie dostępu do auta np. mechanikom czy służbom ratunkowym. Rozwiązanie będzie też przydatne w firmach świadczących usługi carsharingu. Uruchomienie usługi planowane jest na drugą połowę 2024 roku. Żeby skorzystać z funkcji otwierania i zamykania samochodu, nie trzeba uruchamiać specjalnej aplikacji - wystarczy mieć przy sobie smartfon z aktywnym profilem Smart Digital Key. Technologia działa zbliżeniowo, więc nie musimy nawet wyciągać smartfona z kieszeni. Roczny abonament Smart Digital Key ma być darmowy, a rozwiązanie to będzie standardem w wersji Style i dostępne jako opcja w Corolli z nadwoziami Hatchback i TS Kombi już w wersji Comfort.

Klimatyzacja z technologią nanoe X

W przyszłorocznej Corolli zadebiutuje też zupełnie nowy układ klimatyzacji z technologią nanoe X stworzoną przez Panasonica. Jest to zaawansowany system oczyszczania powietrza, który poprzez wprowadzanie milionów cząsteczek wody o nanometrycznych rozmiarach do przepływu powietrza zapewnia czystsze i zdrowsze środowisko wewnątrz pojazdu. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zdolność rodników hydroksylowych do korzystnego oddziaływania na powietrze w zamkniętych przestrzeniach, takich jak wnętrze samochodu. Wedle zapewnień Toyoty technologia nanoe X skutecznie tłumi aktywność szkodliwych bakterii i wirusów, neutralizuje pyłki, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy. Co więcej, ma też pomagać w zwalczaniu pleśni i dba o optymalny poziom wilgotności powietrza w kabinie samochodu. Układ klimatyzacji zostanie wyposażony w rozwiązanie nanoe X od wersji Style.

Przy okazji odświeżenia przyszłorocznego modelu do oferty trafią również dwa nowe lakiery, dla hatchbacka i kombi będzie to widoczny powyżej metaliczny kolor Super Green z czarnym dachem i lusterkami, a dla sedana elegancki lakier Precious Silver. Nowy model Toyoty Corolli na 2024 rok można już zamawiać w salonach, ale oficjalnego cennika jeszcze nie opublikowano. Obecnie ceny wersji sedan zaczynają się od 92 900 zł, a za hatchbacka trzeba zapłacić minimum 122 900 zł.