55 lat i 50 mln sprzedanych samochodów

Toyota Corolla zadebiutowała w 1966 roku i szybko stała się jednym z najważniejszych modeli japońskiego producenta. Obecnie w sprzedaży jest już 12. generacja, która po 55 latach od premiery pozwoliła na przekroczenie liczby 50 mln sprzedanych egzemplarzy. To wynik wprost niewyobrażalny, statystycznie jedna Corolla była sprzedawana co około 30 sekund. Drugi w tym zestawieniu Volkswagen Golf może pochwalić się przekroczeniem liczby 40 mln egzemplarzy, a dalej mamy popularnego "Garbusa" z wynikiem 23 mln i legendarnego Forda T, który trafił na rynek w liczbie 16,5 mln sztuk.

Pierwsza Toyota Corolla była sedanem i do dzisiaj jest dostępna w tym nadwoziu i cieszy się ogromną popularnością. W historii Corolla była albo ciągle jest dostępna też z nadwoziem typu hatchback, kombi, minivan, a nawet coupe. W ostatnich latach mogłoby się wydawać, że popularność Corolli spadła, w 11. generacji była dostępna w Polsce tylko jako sedan, bo hatchback i kombi miały nazwę Auris. Od 2018 roku Corolla powróciła z pełną ofertą i widać to też w wynikach sprzedaży. W tym roku jest to najpopularniejszy nowy samochód w Polsce. Do końca lipca Corolla sprzedała się w liczbie 13 864 egzemplarzy, wyprzedzając Yarisa (10 816 szt.) i Skodę Octavię (9655 szt.). Wiele wskazuje na to, że bez problemu utrzyma prowadzenie do końca roku, bo zainteresowanie wśród klientów nie spada.

Przyszłość Corolli wygląda bardzo ciekawie

Toyota Corolla produkowana jest w 12 fabrykach na całym świecie i nawet jeśli przez wielu klientów uznawana jest na nudną i ma swoje bolączki, to nadal ma opinię auta bezawaryjnego. Zasłużyła sobie na to miano między innymi dzięki zastosowaniu prostych silników wolnossących oraz napędu hybrydowego, w którym Toyota jest pionierem. W Europie w tym roku blisko 60% sprzedanych przez Japończyków samochodów ma zelektryfikowany napęd. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na tworzenie wersji sportowych swoich aut bez obaw o przekroczenie limitów emisji CO2 i związanych z tym kar.

Wieść gminna niesie, że niedługo zadebiutuje Toyota Corollla GR, na wzór Yarisa GR, która dostanie ten sam silnik (1.6, turbodoładowany, trzycylindrowy, 261 KM) oraz napęd na 4 koła w wersji hatchback. Do tego może pojawić się też usportowiona wersja z nadwoziem kombi, która wyposażona zostanie w nieco mocniejszy, hybrydowy napęd z silnikiem o pojemności 2 litrów. Obecnie zestaw taki generuje 184 KM. Być może stanie się to przy okazji liftingu tego modelu, który jest już pewnie bliżej niż dalej, obecna generacja debiutowała przecież w 2018 roku.