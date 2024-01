Total Audio, czyli co Polacy dziś najczęściej słuchają

Total Audio to nowe badanie Adres:Media i Kantar, zrealizowane na zlecenie Komitetu Badań Radiowych, a które to ma celu całościową analizę i zmiany w konsumpcji treści audio, nie tylko w sposób tradycyjny, ale także przez internet.

Nowy projekt badawczy Total Audio, którego pierwsze wyniki już poznaliśmy ma być kontynuowany jako badanie cykliczne, realizowane raz w roku. Pierwsza edycja za 2023 rok, przeprowadzona została w miesiącach wrzesień i październik na ogólnopolskiej próbie 2000 osób w wieku 15–75 lat.

Kategoria konsumpcji treści audio jest równie szeroka,- jeśli nie bardziej, jak treści wideo. Obejmuje słuchanie radia, zarówno z anteny jak i przez internet czy słuchanie YouTube, głównie na smartfonie, co często widać w środkach komunikacji miejskiej, częściej niż serwisy streamingowe. Do tego dochodzą nawet i telewizyjne kanały muzyczne, które włączamy w tle jakichś czynności w domu czy w końcu zdobywające coraz większą popularność podcasty i audiobooki oraz nadal najbardziej popularne niegdyś źródła, takie jak pliki MP3, płyty CD i winylowe.



Uogólniając wszystkie te źródła treści audio okazuje się, że każdego dnia korzysta z nich 79% Polaków. Jednak najpopularniejszym źródłem jest nadal radio, którego to słucha 72% rodaków, niewiele mniej odsłuchuje YouTube. Podium zamykają tu platformy streamingowe typu Spotify czy Apple Music, a na czwartym miejscu znalazły się telewizyjne kanały muzyczne, które to wyprzedzają jeszcze podcasty. Ostatnie trzy miejsca zestawienia źródeł treści audio zajmują według kolejności: pliki MP3, płyty i audiobooki.



Z udostępnionych danych można tu jeszcze wymienić najpopularniejsze urządzenia do słuchania. Najczęściej wymieniane są tu odbiorniki radiowe, w domu i samochodzie - 77% badanych oraz smartfony - 69% badanych. Jeśli zaś chodzi o wspomniane samochody, pojawia się tu swoistego rodzaju combo, bo już co czwarty z ankietowanych deklaruje, iż podczas podróży podłącza swojego smartfona do radia samochodowego.

Źródło: I Love Radio.

Stock Image from Depositphotos.