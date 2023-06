iPhone: jak zrobić kolaż? Podpowiadamy z których aplikacji skorzystać

Zastanawiacie się jak ze zdjęć w iPhonie zrobić kolaż? Podpowiadamy z których aplikacji skorzystać, by zrobić to najlepiej.

iOS wyposażony jest w szereg narzędzi do edycji zdjęć, jednak brakuje jednego - tworzenia kolaży. Wbudowane w aplikację Zdjęcia funkcje pozwalają na dostosowanie parametrów fotografii, przycinanie, prostowanie, itp, ale jeśli chodzi o połączenie ich w ładny i atrakcyjny kolaż - robi się problem. Zamiast kolaży Apple proponuje Wspomnienia. Aplikacja Zdjęcia rozpoznaje ważne osoby, miejsca i wydarzenia w bibliotece, a następnie prezentuje je w specjalnie wybranych kolekcjach o nazwie Wspomnienia. Można również tworzyć własne wspomnienia, a także udostępniać je znajomym i rodzinie. Przechodząc do zakładki "Dla ciebie" Wspomnienia będą wyświetlane na samej górze. Wybierając opcję Zobacz wszystko, mamy możliwość przejrzenia wszystkich przygotowanych wspomnień w formie animacji.

Wybierając konkretne wspomnienie zostanie ono odtworzone. Stuknięcie w ekran spowoduje wyświetlenie opcji, takich jak Miksy do wspomnień. Gdy wybierzemy przycisk Przeglądaj, muzyka będzie nadal odtwarzana i zostaną wyświetlone wszystkie zdjęcia zawarte we wspomnieniu. Miksy do wspomnień to wyselekcjonowane kombinacje zdjęć i odpowiadających im utworów, które można zastosować do danego wspomnienia. Dla każdego wspomnienia możesz wybrać jeden z wielu miksów lub wybrać własny wygląd oraz utwór z Apple Music.

Kolaż w Zdjęciach Google - jak go zrobić na iPhonie?

Wracając jednak do samych zdjęć - jeśli swoją bibliotekę przechowujemy w aplikacji Zdjęcia Google, narzędzia do tworzenia kolaży są na wyciągnięcie ręki. Jak stworzyć kolaż w Zdjęciach Google?

Na iPhonie lub iPadzie otwieramy aplikację Google Zdjęcia. Wybieramy maksymalnie 6 zdjęć. Na dole klikamy Dodaj do a potem Kolaż. Wybieramy projekt i gotowe.

Aplikacja pozwala na edytowanie i zastępowanie zdjęć dodawanych do kolażu:

Klikamy zdjęcie, które chcemy zastąpić a potem wybieramy opcję Zastąp. Wybieramy nowe zdjęcie i zatwierdzamy przyciskiem Gotowe. Aby edytować zdjęcie wystarczy kliknąć na zdjęcie, które chcemy zmienić.

Co ciekawe, subskrybenci abonamentu Google One mają do wyboru większą liczbę stylów związanych z kolażami

Jak zrobić kolaż na iPhonie? Bez apki się nie obędzie

W App Store znajdziemy szereg różnych aplikacji, które pozwolą tworzyć kolaże ze zdjęć przechowanych w bibliotece iPhone'a. Możemy spróbować swoich sił aplikacjach takich jak Pic Collage, Layout from Instagram, czy Canva. Wystarczy wybrać interesujące nasz narzędzie i zainstalować je na iPhonie. A co dalej? W pierwszej kolejności będzie trzeba nadać uprawnienia tym aplikacjom, by miały dostęp do zdjęć - w ustawieniach możemy wybrać, czy dana apka otrzyma pełny dostęp do wszystkich albumów Zdjęć, czy tylko do wybranego zestawu fotografii. Później już z górki - w większości aplikacji do tworzenia kolaży zostajemy poproszeni o wybór zdjęć z biblioteki zdjęć na telefonie.

Layout from Instagram

Wybieramy zdjęcia, które chcemy dodać do kolażu, a te zaimportowane zostaną do aplikacji. Następnie pokaże pokaże ona dostępne układy kolażu - wybieramy ten, który najbardziej nam się podoba. Po dodaniu wszystkich zdjęć w większości przypadków możemy dostosować ich układ, obracając, zmieniając rozmiar lub dodając efekty, w zależności od funkcji dostępnych w aplikacji. Gdy skończymy dostosowywać kolaż, zapisujemy go i udostępniamy, korzystając z opcji udostępniania dostępnych w aplikacji.

Aplikacji do tworzenia kolaży ze zdjęć są setki. Wybór tej konkretnej to indywidualna decyzja każdego użytkownika. Każdy szuka innych rozwiązań i nie sposób jest sprostać wszystkim wymaganiom. Eksperymentujcie, sprawdzajcie, testujcie - być może uda wam się znaleźć to narzędzie, z którego będziecie korzystać najczęściej. Jeśli już takie znacie, podzielcie się koniecznie w komentarzu.