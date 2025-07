Garmin nie zapomina o starszych modelach. Garść nowości dla każdego

Owszem, sam narzekałem jakiś czas temu, że Garmin nie traktuje wszystkich zegarków równo. Modele Forerunner były w ostatnim czasie w nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji, ale wygląda na to, że wszystko jest tylko kwestią czasu. Garmin opublikował właśnie wersję beta nowego oprogramowania v23.06 dla zegarków Fenix 7, Epix 2, Enduro 2, Quatix 7 oraz MARQ Gen 2, które debiutowały w większości jeszcze w 2022 roku. Ponad 3 lata po premierze nadal dostajemy poprawki oraz nowe funkcje.

Passcode wreszcie trafia do Fenixa 7

Mogłoby się wydawać, że Fenix 7 powoli pójdzie w odstawkę. Wersja v22.xx była dosyć długo szlifowana w fazie beta, rozwiązała sporo wkurzających błędów jak choćby problemy z łączeniem z dodatkowymi czujnikami czy słuchawkami i szybko przeszła do wersji stabilnej kilka tygodni temu. Od tamtej pory było cicho na temat kolejnych aktualizacji beta, ale kilka dni temu Garmin nas zaskoczył i opublikował najpierw wersję v23.05, a chwilę później v23.06. I tutaj liczba zmian też jest całkiem znacząca, szczególnie jeśli chodzi o poprawki, w których naprawiono kilka zgłoszonych błędów (nieprawidłowe podawanie dystansu przy aktywnościach, restarty w trybie ClimbPro). Co jednak jeszcze bardziej istotne, wspomniane powyżej zegarki dostały też kilka nowych rozwiązań.

Po pierwsze wreszcie dostępne jest zabezpieczenie Passcode. Do tej pory kod wpisywaliśmy tylko przed płatnością w sklepie. Teraz, podobnie jak w innych, nowszych modelach, kodem można zabezpieczyć cały zegarek. Jeśli nie macie go na ręce i chcecie zajrzeć do swoich aktywności, to konieczne będzie podanie kodu, jeśli oczywiście aktywujecie taką funkcję w Garmin Connect. To rozwiązanie, które jest normalnością dla zegarków z systemami Apple czy Google, ale w Garminie pojawiło się stosunkowo niedawno. Nowa wersja beta przynosi także odświeżony wygląd widgetów dla ćwiczeń oddechowych oraz pomiaru stresu. Są one teraz identyczne jak w przypadku najnowszego Fenixa 8. Wygląda więc na to, że Garmin przenosi chociaż część rozwiązań z nowszego modelu, do starszych, co trzeba pochwalić.

Jeśli chcecie przetestować nowe zmiany, to musicie zapisać się do programu testów beta (można to zrobić w przeglądarkowej wersji Garmin Connect) i wyszukać ręcznie aktualizację na swoim zegarku.