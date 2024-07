W dobie darmowych map Google czy takich aplikacji jak Yanosik czy Waze, mało kto chyba jeszcze płaci za dedykowaną nawigację samochodową. Nie zmienia to jednak faktu, że firmy, które je oferowały nadal są obecne na rynku i pod pewnymi względami mogą mieć przewagę.

Nawigacja TomTom za darmo na rok

Do najpopularniejszych tradycyjnych nawigacji należą bez wątpienia produkty takich firm jak TomTom czy Sygic. I to właśnie ta pierwsza ma dla nas bardzo atrakcyjny bonus w postaci darmowego, rocznego abonamentu na korzystanie z nawigacji TomTom GO dostępnej na smartfonach z Androidem i iOS. TomTom oferuje nie tylko bardzo aktualne mapy całej Europy, ale również szereg dodatkowych funkcji jak chociażby informacje o natężeniu ruchu, fotoradarach i odcinkowych pomiarach prędkości czy wreszcie ograniczeniach wysokości czy tonażu na danej trasie.

Dużą zaletą nawigacji jest również fakt, że można korzystać z niej w trybie offline, czyli bez konieczności połączenia z internetem. W czasach darmowego roamingu w Europie nie jest to może duża zaleta, ale są pewnie osoby, które udają się w takie zakątki kontynentu, gdzie tego internetu zwyczajnie nie ma. TomTom GO wyróżnia się również na tle innych nawigacji bardzo zaawansowanym asystentem pasa ruchu, który czytelnie pokazuje na jakim pasie powinniśmy się ustawić na najbliższym skrzyżowaniu i kiedy dokładnie zjechać z autostrady. Jeśli nie mieliście wcześniej okazji skorzystać z tej nawigacji to teraz jest ku temu świetna okazja.

Jak aktywować darmową licencję na TomTom GO?

Oferta przygotowana przez TomTom dostępna jest dla nowych użytkowników aplikacji. Wystarczy wejść na stronę producenta i kliknąć przycisk "Activate", który automatycznie przeniesie was do koszyka zakupowego. Tam zostanie już zaaplikowany kod zniżkowy "summerof2024", który obniży koszt roczne subskrypcji z 19,99 GBP do 0 GBP. Można wtedy przejść na polską stronę (zmienić en_gb na pl_pl w pasku adresu przeglądarki) i cena zostanie przekonwertowana na polskie złote (92,99 zł). Dalej należy uzupełnić szczegóły zamówienia, stworzyć konto i dokończyć transakcję. Wtedy pozostanie wam tylko zainstalować aplikację na swoim smartfonie i cieszyć się nową nawigacją.

Trzeba jednak pamiętać, że jest to subskrypcja odnawialna, jeśli zatem nie będziecie chcieli jej przedłużyć za rok w standardowej cenie, to należy z niej wcześniej zrezygnować. W tym celu musicie zalogować się na swoje konto w aplikacji albo na stronie internetowej.