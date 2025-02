To zajęłoby 28 500 lat! Google zdradza zaskakujące liczby

Mapy Google – jedna z tych niepozornych aplikacji, o której na co dzień się nie myśli, a bez której trudno byłoby się odnaleźć w dzisiejszym społeczeństwie cyfrowym. Apka świętuje w tym roku 20 lat – lat pomagania użytkownikom nie tylko w wyznaczaniu tras, ale też poszukiwaniu ciekawych miejsc w okolicy czy recenzowaniu punktów handlowo-usługowych. Z okazji jubileuszu Google przygotowało kilka zaskakujących ciekawostek.

20 lat Google Maps

We wpisie na oficjalnym blogu Google wyróżniło 20 różnych, nieoczywistych funkcji w Mapach, wykraczających poza standardową lokalizację. Podkreślono między innymi takie rzeczy jak unikanie korków i tłumów, rezerwowanie stolików w restauracji bezpośrednio z poziomu Map, tworzenie wyjazdów grupowych czy sprawdzanie jakości powietrza – przyznam, że wielokrotnie próbowałem przesiąść się na mapy Apple, ale te od Google po prostu liczbą funkcjonalności wygrywają.

Google pochwaliło się też wspomnianymi ciekawostkami. Czy wiecie, że w 2024 roku udostępniono bilion kilometrów tras? Google dodaje, że to odległość, jaką Ziemia pokonuje, okrążając Słońce ponad tysiąc razy. Kolejne liczby wcale nie są mniej imponujące. 500 milionów – to liczba użytkowników, którzy rocznie dodają informacje do Map, takie jak recenzje, zdjęcia, oceny i informacje o utrudnieniach w ruchu. Jeśli zaś chodzi o liczbę miejsc i firm dostępnych w Mapach Google, to sięga ona aż 250 milionów – odwiedzenie tych miejsc (co godzinę po jednym) zajęłoby 28 500 lat, pod warunkiem że wykluczy się sen.

Gigant podzielił się też danymi na temat aktualizacji. Trudno w to uwierzyć, ale Google każdego dnia wprowadza 100 milionów aktualizacji. Mapy zaktualizowały się więc 10000 razy w czasie gdy Ty czytałeś do kawy ten tekst – nieźle, nie?

