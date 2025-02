Kalendarz Google doczekał się opcji o którą prosiliśmy latami. Oto jak działa

Czasem w największych i najpopularniejszych produktach brakuje funkcji, które na pierwszy rzut oka wydawać się mogą… całkowitą podstawą. Tak właśnie sprawy miały się z Kalendarzem Google, który jest bez wątpienia jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania czasem.

Codziennością wielu z nas są współdzielone kalendarze. Idealne w swojej prostocie, efektywne, niezwykle przydatne, ale… tej pory dość ograniczone. Zwłaszcza w kwestii udostępniania informacji na temat innychuczestników wydarzeń. I to właśnie z tą kwestią związana jest najświeższa aktualizacja. Użytkownicy prosili się o tę zmianę latami — i Google nareszcie wysłuchało. I rozwiązuje problem w najświeższej aktualizacji!

Bez problemu sprawdzisz użytkowników wydarzeń w Kalendarzu Google

Do tej pory jeśli użytkownik posiadał uprawnienia do "wprowadzania zmian w wydarzeniach" na współdzielonym kalendarzu, mógł je edytować bez problemu edytować, ale… nie zawsze miał możliwość zobaczenia, kto jeszcze ma dostęp do danego wydarzenia. Było to szczególnie problematyczne w kontekście organizacji spotkań zespołowych, w których przejrzystość dotycząca uczestników gra kluczową rolę w efektywności tego rozwiązania. Temat podnoszony był wielokrotnie i Google zdawało się nie widzieć problemu, aż do teraz.

Najświeższa aktualizacja Kalendarza Google nareszcie eliminuje ten problem. Użytkownicy z uprawnieniami do edycji wydarzeń teraz będą mogli zobaczyć, kto ma dostęp do danego wydarzenia. To bez wątpienia rewolucyjna zmiana z perspektywy wszystkich na co dzień wykorzystujących tę funkcję. Kalendarz w końcu pozwoli na lepsze zarządzanie uczestnictwem oraz organizację spotkań.

Jak skorzystać z nowej funkcji Kalendarza Google? To proste!

Aby skorzystać z nowej funkcji, użytkownicy muszą posiadać uprawnienia do edycji wydarzeń w danym kalendarzu. Wystarczy otworzyć wydarzenie i wówczas bez problemu możemy tam podejrzeć pełną listę uczestników, która od teraz będzie dla każdego widoczna. To idealne w swojej prostocie, ale jednocześnie kluczowe z punktu widzenia użytkowników usprawnienie, które ułatwi organizację pracy zespołowej i zarządzanie kalendarzem.

Nowości już trafiają do użytkowników — podobnie jednak jak wszystkie inne aktualizacje w obrębie produktów Google, potrafią one przeciągać się w czasie. Dlatego jeżeli jeszcze nie widzisz tych opcji u siebie, to nie pozostaje nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Trafią do twojego konta Google w ciągu najbliższych kilku, maksymalnie kilkunastu, dni — z reguły bowiem proces ten nie trwa dłużej, niż 2 tygodnie.

Takie zmiany użytkownicy wręcz uwielbiają!

Czasem to właśnie takie niewielkie zmiany sprawiają, że korzystanie z danych usług i platform staje się wyjątkowo przyjemne. I to one decydują o wyborze tej usługi, a nie konkurencji. W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami nieustannych aktualizacji rozmaitych usług Google, które krok po kroku dążą do doskonałości, co nieustannie cieszy i daje nadzieję na jeszcze więcej lepszych, bardziej dopieszczonych, produktów!

Źródło: Google Workspace Updates