To prawdopodobnie jedna z najładniejszych ładowarek MagSafe do iPhone’a

Jeżeli szukacie świetnie wyglądającej i praktycznej ładowarki z MagSafe do iPhone’a, Belkin Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 może być strzałem w dziesiątkę. Ma bowiem wszystko, co powinna, a przy tym świetnie wygląda.

Rynek akcesoriów do urządzeń Apple jest dość specyficzny. Marka Belkin jest tutaj obecna od lat i zapracowała sobie na odpowiednią renomę oraz, jako jedna z nielicznych, miejsce w Apple Store. Jak nietrudno się domyślić, idzie za tym też odpowiednio wysoka cena. Jeżeli zatem nie przeraża Was wydanie ponad 500 zł na ładowarkę – czytajcie dalej.

Prosta i elegancka

Nigdy nie przykładałem szczególnie dużej wagi do designu. A już na pewno przekładałem praktyczne względy i ergonomię ponad wygląd. W przypadku nowej ładowarki Belkin udało się chyba połączyć oba te aspekty. A już zdecydowanie jest to gadżet, który świetnie się prezentuje na każdym blacie.

Ciężka (540 g), walcowata konstrukcja urządzenia jest bardzo prosta i minimalistyczna. Całość pokryto bardzo przyjemnym w dotyku gumowanym tworzywem w kolorze piaskowym lub grafitowym. Jak widać na zdjęciach, do mnie trafił ten drugi.

Górna część to odseparowana wyspa na odchylanym ramieniu, które możemy odchylić o 70 stopni. Tutaj kryje się złącze MagSafe, a więc silny magnes, który będzie trzymał naszego iPhone’a w stabilnej pozycji. Jednocześnie jest to ładowarka bezprzewodowa zgodna ze standardem Qi. Zatem jeżeli ustawimy ją w pozycji płaskiej, możemy ładować w ten sposób niemal wszystko – od smartfonów z Androidem po bezprzewodowe słuchawki.

Z boku mamy chromowaną półkę, na której możemy ładować Apple Watcha lub słuchawki AirPods Pro 2. Magnetyczny uchwyt pomaga w utrzymaniu urządzenia w miejscu.

Tuż przy dolnej krawędzi z ładowarki wychodzi zintegrowany 1,5-metrowy kabel w oplocie zakończony wtyczką USB-C. W zestawie otrzymujemy dedykowany zasilacz 30 W, a więc sprzęt jest od razu gotowy do działania (w sumie głupio, gdyby nie był…).

Ładowanie iPhone’a, słuchawek i smartwatcha

Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 ładuje z mocą 15 W. Przy w pełni rozładowanym urządzeniu potrzeba ok. 2 godzin, aby uzyskać poziom 100%. Jednocześnie możemy ładować naszego Apple Watcha (lub słuchawki) z mocą 5 W. Czy brak trzeciego złącza, jakim na ogół cechują się tego typu ładowarki, jest tutaj dokuczliwy? Moim zdaniem wcale – czy naprawdę aż tak często ładujecie jednocześnie i smartfona, i słuchawki, i zegarek? No właśnie.

Największym plusem jest tutaj jednak wsparcie dla trybu czuwania, który w iOS 17 stał się naprawdę fajny. Jeżeli obrócimy naszego smartfona podłączonego do ładowarki do pozycji poziomej, przekształcimy go w coś pokroju inteligentnego zegarka. Wówczas na ekranie możemy wyświetlać pokaz slajdów złożony z naszych zdjęć, prognozę pogody, informacje z kalendarza, lokalizację członków rodziny, dane o nadchodzących przesyłkach lub po prostu godzinę.

A to jedynie domyślny zestaw – możemy tutaj dodać widżety z innych, zainstalowanych na smartfonie aplikacji. Jeżeli zatem chcecie widzieć na ekranie non stop listę zadań, dane z domowego czujnika jakości powietrza, liczbę wykonanych kroków czy saldo swojego konta, jest to jak najbardziej do zrobienia.

W tym trybie iPhone reaguje na zgaszenie światła – obniży wówczas jasność i zabarwi na czerwono. Teoretycznie ma w ten sposób dobrze się komponować na nocnej szafce. Osobiście nie postawiłbym jednak takiej ładowarki w sypialni, gdzie dbam o to, żeby panowała absolutna ciemność. Jednak w ciągu dnia jako podręczne źródło informacji ustawione na biurku obok komputerowego monitora spisuje się całkiem nieźle.

Czy warto?

Czy Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 robi cokolwiek więcej, czego nie robiłaby każda inna ładowarka z MagSafe? Nie. Czy jest jedną z najlepiej wyglądających ładowarek z MagSafe na rynku – moim zdaniem, zdecydowanie. Jest to zarazem produkt dobrze przemyślany i wygodny w użytkowaniu.

Kwota, jaką trzeba zapłacić za to akcesorium, nie jest mała – najtaniej udało mi się znaleźć cenę 549 zł. W zamian otrzymujemy stylowy i elegancki gadżet, który świetnie się prezentuje na biurku i robi to, do czego został stworzony. Tylko tyle i aż tyle.