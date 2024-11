To pierwszy taki sklep Google. Zobacz jak wygląda

Google stale poszerza swoją ofertę elektroniki, dlatego nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że gigant serwuje coraz więcej fizycznych placówek gdzie można je nabyć. Dystrybucja online i w największych sieciach handlowych to jedno, ale zawsze warto zadbać o widoczność i błysk własnym logo. Kilka lat temu odwiedziłem flagowy, nowojorski, Sklep Google -- i zasypałem was wówczas zdjęciami z tamtejszą ofertą.

Poza takimi wielkimi placówkami, Google stawia także na nieco skromniejsze miejsca. I właśnie otwiera pierwszy sklep w centrum handlowym. Naturalnie nie będzie on równie spektakularny co lokacja z Chelsea, ale projektanci wnętrza zadbali, by prezentował się jak najlepiej i... no cóż. Wygląda na to, że Google nie planuje pozycjonować się na markę premium. Chce cieszyć oko wszystkich potencjalnych klientów.

Pierwszy sklep Google w galerii handlowej. Oto jak wygląda

W centrach handlowych regularnie można natknąć się na sklepy Apple (co prawda nie w Polsce, ale...) czy Xiaomi. I wiadomo, że te można naprawdę ładnie zaaranżować i mimo że nie są tak spektakularne jak osobne, wielkie, budynki: wciąż mogą prezentować się przepięknie. I wygląda na to, że Google bierze z nich przykład, bo Google Store Oakbrook na przedmieściach Chicago najwyraźniej będzie podążać tą samą ścieżką.

Fajnie widzieć, że rozwija się nie tylko portfolio produktowe, ale także sieć sprzedaży. Póki co to dopiero piąty oficjalny sklep z ich produktami -- i pierwszy który próbuje podejść do tematu nieco inaczej. Jednak miło widzieć, że firma ma coraz więcej pomysłów na siebie. Teraz pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że na Stanach Zjednoczonych się nie skończy.