Sztuczna inteligencja trafia do Map Google. Pokochacie te zmiany

Mapy Google przeszły gruntowną modernizację, dzięki której korzystanie z nich stanie się wkrótce jeszcze bardziej przyjazne i funkcjonalne. Google chce skorzystać z możliwości sztucznej inteligencji reprezentowanej przez model Gemini, który zostanie teraz zintegrowany z aplikacją Mapy. Dzięki temu zyskamy dostęp do całkiem nowych funkcji, które powinny znacząco ułatwić np. planowanie wizyty znajomych czy dojazd i parkowanie w obrębie calu naszej podróży. Model AI zostanie również wykorzystany w aplikacji nawigacyjnej Waze, gdzie wkrótce będziemy mogli zgłaszać zdarzenia na drodze głosowo, językiem naturalnym.

Gemini w Mapach Google

Najnowsza aktualizacja Map Google wprowadza Gemini do wyszukiwarki. Teraz zamiast celu podróży, możemy po prostu zapytać sztuczną inteligencję o różne rzeczy, np. "Co robić wieczorem z przyjaciółmi?". Gemini na bazie naszej lokalizacji i preferencji może zaproponować miejsca do odwiedzenia i oczywiście bezbłędnie nas do nich poprowadzić. Co więcej sztuczna inteligencja na bazie opinii zapisanych w Mapach Google na temat konkretnego miejsca może udzielić nam informacji na temat atmosfery w danej lokalizacji, dostępności stolików na zewnątrz czy dodatkowych atrakcji. Jednym słowem aplikacja Mapy ma stać się asystentem każdej podróży, niezależnie od tego czy wybieramy się na drugi koniec Polski czy szukamy miejsca aby zjeść kolację ze znajomymi.

To jednak nie wszystko, Mapy Google zyskają wkrótce również dodatkowe funkcje związane z nawigacją. Część z nich już się zresztą pojawiła jak chociażby nowy asystent pasa ruchu, który lepiej pokazuje teraz gdzie powinniśmy skręcić, szczególnie na bardziej skomplikowanych węzłach. Poza tym pojawi się możliwość dodawania przystanków podczas planowania trasy, aby odkrywać ciekawe miejsca po drodze. W ramach swoich możliwości i posiadanych informacji, Mapy mogą podać nam informacje na temat warunków pogodowych na trasie. Ostrzeżenia przed mgłą, mocnym deszcze czy innymi problemami pojawią się już na etapie planowania trasy.

W aplikacji pojawią się również dokładniejsze informacje na temat budynków. W ramach swoich możliwości aplikacja może wskazać nam gdzie jest główne wejście do budynku albo gdzie najlepiej zaparkować samochód na czas wizyty. Poza tym zapowiedziano rozszerzenie dostępności funkcji Immersive View na 150 miast na świecie oraz dodanie nowych kategorii miejsc, takich jak kampusy uczelni. Podsumowując, Mapy Google stają się coraz bardziej inteligentnym i osobistym towarzyszem podróży, który pomaga użytkownikom w łatwy i przyjemny sposób odkrywać świat. Dzięki personalizacji i szczegółowym informacjom planowanie podróży staje się łatwiejsze, ulepszona nawigacja i informacje o warunkach drogowych zwiększają bezpieczeństwo podczas podróży, a Gemini udzieli nam znacznie więcej informacji o celu naszej wycieczki.

Waze też skorzysta z Gemini

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że Waze od kilku lat również jest częścią Google i dla wielu użytkowników aplikacją pierwszego wyboru jeśli chodzi o nawigację samochodową. Miesięcznie z Waze korzysta już ponad 180 mln osób na całym świecie, a dzięki temu, że bazy zdarzeń Map Google i Waze są połączone, mają one najlepszy dostęp do aktualnej sytuacji na drogach. Teraz te informacje będą mogły być jeszcze dokładniejsze, bo Waze zaczyna testować funkcję zgłaszania zdarzeń językiem naturalnym. Dzięki asystentowi bazującemu na Gemini, wystarczy, że powiemy jaką przeszkodę napotkaliśmy na drodze (np. zatrzymany pojazd, przewrócone drzewo czy patrol policji), a Waze zaznaczy ten fakt na mapie i poinformuje innych podróżujących. Ta funkcja powinna trafić do wszystkich użytkowników aplikacji Waze na początku przyszłego roku.