To ostatnia szansa, by uchronić się przed droższym prądem. Gdzie złożyć wniosek?

Już od czerwca tego roku ceny energii elektrycznej pójdą w górę. Wiąże się to z planowaną datą zakończenia działania tarczy antyinflacyjnej, która zamroziła ceny prądu, by chronić konsumentów przed nagłymi wzrostami. Przez kilka miesięcy Polacy mogą jeszcze korzystać z niższych cen, ale muszą pamiętać o złożeniu ważnego wniosku. Ostateczny termin mija już niebawem.

Wnioski o zwiększenia limitu na energię elektryczną należy składać do końca marca

Pod koniec roku rząd przyjął ustawę o przedłużeniu ochrony gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej i samorządów terytorialnych przed wzrastającymi opłatami za prąd. Tarcza obowiązuje do czerwca bieżącego roku, ale żeby zachować korzystne ceny, trzeba złożyć stosowny wniosek i spełniać określone warunki.

Źródło: Depositphotos

Jeśli do tej pory korzystałeś z niższych stawek w ramach tarczy (i jeszcze złożyłeś oświadczenia), to do 31 marca koniecznie powinieneś skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej i złożyć wniosek z prośbą o dalsze zamrożenie.

Aktualnie maksymalna dotychczasowa cena energii elektrycznej to 412 zł za MWh netto do określonego limitu zużycia. Niektóre grupy społeczne mogą liczyć na większe limity (nawet do 2000 kWh) – obejmują one rolników, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osoby w trakcie budowy domu. W ich przypadku konieczne będzie złożenie do dostawcy dodatkowych dokumentów, uprawniających do korzystania z większych limitów.

Dokumenty do dostawców można składać w biurze obsługi klienta lub – w większości przypadków – online. Wnioski dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną można składać też w serwisie ePUAP, przechodząc do zakładki energia, znajdującej się w Katalogu spraw.

Stock image from Depositphotos