To nie koniec przygód w Night City. Cyberpunk Edgerunners wraca w nowej odsłonie

Cyberpunk od CD PROJEKT RED to nie tylko fantastycznie przyjęta gra. To także anime "Edgerunners" dostępne na Netflix. Studio zapowiedziało właśnie mangę, której pierwszy rozdział trafił do sieci, a w przyszłym roku 10-odcinkowa seria trafi na Blu-ray. I to w wyjątkowym wydaniu.

Reklama