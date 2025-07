To nie był zwykły wypadek – Apple szykuje mroźny kryminał na jesienne wieczory

Apple szykuje na jesień mocną propozycję skierowaną do fanów kryminalnych dreszczowców. Wyobraźcie sobie, że samolot pełen bezwzględnych przestępców rozbija się nieopodal waszego miasteczka – a wszystko to na oddalonej od cywilizacji, odległej Alasce.

„Ostatnia rubież” – mroźny kryminał od Apple TV+ już tej jesieni

Czy jest coś lepszego niż gęsty kryminał w październikowy wieczór? Apple właśnie zaprezentowało pierwszą zapowiedź nowego serialu Ostatnia rubież, który zapowiada się naprawdę świetnie. Produkcja zabierze widza w rejony mroźnej Alaski, gdzie funkcjonariusz Frank Remnick pełni samotną służbę.

Względnie spokojną pracę zakłóca mu katastrofa samolotu więziennego, transportującego groźnych przestępców. Wrak maszyny wygląda na poważnie zniszczony, ale przestępcom i tak udaje się uciec, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańcom miasteczka, którym opiekuje się Frank. To jednak niejedyny problem. Funkcjonariusz Remnick odkrywa, że katastrofa może nie być zwykłym wypadkiem, a przemyślanym planem o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

Źródło: Apple

Główną rolę w serialu Ostatnia rubież odgrywa Jason Clark (którego możecie kojarzyć z takich produkcji jak Wielki Gatsby czy Everest), będący także producentem wykonawczym, a u jego boku znaleźli się tacy aktorzy jak Dominic Cooper (The Gold), Haley Bennett (The Magnificent Seven), Simone Kessell (Yellowjackets), Dallas Goldtooth (Reservation Dogs) oraz Tait Blum (For All Mankind), a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard.

Serial zadebiutuje na Apple TV+ dwoma odcinkami w piątek, 10 października 2025 r. Kolejne będą emitowane co piątek, aż do 5 grudnia.

Źródło obrazka wyróżniającego: Apple

