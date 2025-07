Marvel zmienił go nie do poznania. Aktor po raz pierwszy wystąpi w takiej roli

Borata nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Postać kazachskiego dziennikarza rozśmieszała miliony widzów na całym świecie, dzięki łamanej angielszczyźnie, niepoprawnemu politycznie poczuciu humoru i kontrowersyjnych stylówkach. Sacha Baron Cohen – wcielający się w rolę Borata – odwalił kawał dobrej roboty, ale to, czego dokonał w trakcie przygotowań do roli marvelowskiego Mephisto, to już zupełnie inna liga.

Piekielny debiut i potężna metamorfoza

Już w ten piątek do kin wchodzi Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki, a w nadchodzących miesiącach zobaczymy zupełnie nowe podziały MCU, w których istotną rolę odgrywać będzie Mephisto, czyli piekielny władca ognistego wymiaru, utożsamiany – z uwagi na charakterystyczny wygląd – z samym szatanem.

Postać mogliśmy zobaczyć na ekranie w Ghost Riderze z 2007 roku, kiedy to w jego rolę wcielił się Peter Fonda, ale były to zamierzchłe czasy starego Marvela, kiedy to filmy o superbohaterach wychodziły spod skrzydeł Sony. Obecnie Disney ma na Mephisto zupełnie inny plan, znacznie bliższy komiksom. Diaboliczna postać przedstawiana jest jako czerwonoskóry, umięśniony szaleniec z bujną czupryną i to właśnie w takiej roli zobaczymy aktora, kojarzonego głównie z Boratem.

Sacha Baron Cohen musiał przejść ogromną metamorfozę, dlatego zaprosił do współpracy Alfonso Morettiego, który w Hollywood znany jest z umiejętności szybkiej modyfikacji sylwetki aktorów. Aktor w wywiadzie dla brytyjskiego Men’s Health wyznał, że jednym z kluczowych elementów przemiany było konsekwentne wykonywanie 100 pompek dziennie – nawet na planie. Wytrwałość i determinacja sprawiły, że Sacha Baron Cohen tak szybko przybierał na masie mięśniowej, że kostium Mephisto trzeba było kilkukrotnie przerabiać.

Aktora w zupełnie nowej roli marvelowskiego złoczyńcy możemy zobaczyć w epizodycznym występie w finałowym odcinku Ironheart, a niebawem także i na wielkim ekranie.

