To najwygodniejsze płatności smartfonem. Samsung zrobił to dobrze

Samsung ani trochę się nie zatrzymuje - podobnie zresztą jak rozwój świata mobilnych płatności. Nie dalej niż wczoraj informowaliśmy o nowej usłudze PayPala, która ma na celu zastąpić płatności Apple Pay, a dziś mam przyjemność poinformować o kolejnym kroku, który ma pozwolić uprościć mobilne płatności. Mowa o nowej funkcji Tap to Transfer, która zasila aplikację Samsung Wallet. Nowa opcja pozwoli użytkownikom smartfonów koreańskiego giganta na przesyłanie sobie pieniędzy łatwiej niż kiedykolwiek. Wystarczy po prostu zbliżyć do siebie urządzenia. Bez instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania czy innych kombinacji.

Tap to Transfer jest bezpośrednią odpowiedzią na analogiczną funkcję oferowaną w smartfonach Apple, czyli tamtejsze Tap to Cash. To świeża opcja, która zadebiutowała wraz z systemem iOS 18. Jak łatwo się domyślić: rozwiązania obu firm bazują na technologii NFC, która to umożliwia przesyłanie pieniędzy pomiędzy urządzeniami przez ich zbliżenie. Można pominąć kroki takie jak udostępnianie wszelkiej maści danych osobowych, załatwiając wszystko od ręki i bez najmniejszych problemów. Samsung zrobił to lepiej niż Apple, bo wszystko dzieje się bezpośrednio - nie trzeba korzystać z żadnych zewnętrznych usług, które są niezbędne u Giganta z Cupertino.

Współpraca Samsunga z największymi dostawcami kart płatniczych, firmami Visa oraz Mastercard, zaowocował opcją przesyłania środków do innych użytkowników smartfonów. Co więcej, ci nie muszą nawet posiadać smartfona Samsunga, ani mieć zainstalowanej tej samej aplikacji. Wystarczy, że odbiorca posiada kartę debetową z funkcją zbliżeniową, niezależnie od tego, czy przechowuje ją w Apple Wallet, Google Pay czy nawet... ma ją w wersji fizycznej. Tap to Transfer umożliwia bowiem przesyłanie środków także pomiędzy innymi ekosystemami - w tym z Samsunga na iPhone'a. Apple Cash ma nałożony zestaw zabezpieczeń: nie jest aż tak otwarty i wygodny.

Dzięki temu rozwiązaniu, Samsung Wallet staje się jeszcze bardziej uniwersalnym narzędziem w świecie płatności mobilnych. Tap to Transfer otwiera drogę do natychmiastowego przesyłania pieniędzy bez ograniczeń systemowych. Nie liczy się to, czy odbiorca ma aplikację Samsunga czy nie. Może mieć inny portfel cyfrowy, albo po prostu kartę płatniczą z funkcją tap-to-pay.

Niestety, na ten moment zarówno bezpośrednie płatności na iPhonie jak i smartfonach Samsunga dostępne są wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że niebawem trafią także do Europy - bo choć w Polsce mamy ekspresowe przelewy BLIKiem i kilka innych usług które nam w tym pomogą, to od przybytku głowa nie boli.