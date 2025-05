Nowy system płatności już na smartfonach. Oferuje cashback i płatności ratalne

Płatności smartfonem bez użycia Apple Pay

Ta nowa funkcjonalność jest możliwa dzięki unijnej regulacji, która zmusiła Apple do otwarcia dostępu do chipu NFC w urządzeniach z iOS. Dzięki temu zewnętrzne aplikacje płatnicze, takie jak PayPal czy rozmaite rozwiązania od banków, mogą oferować autorskie usługi typu "tap to pay" bez konieczności integracji z Apple Pay. Użytkownicy w Europie mogą teraz ustawić wybraną aplikację płatniczą jako domyślną. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że wystarczy przyłożyć iPhone’a do terminala NFC lub dwukrotnie nacisnąć boczny przycisk, aby płatność została zrealizowana przez aplikację PayPal. Z ich perspektywy działa to dokładnie w ten sam sposób, w jaki dotychczas dokonywali zakupów za pośrednictwem Apple Pay.

Reklama

Pierwsze testy zaplanowane zostały na rynku niemieckim

Niemcy zostały wybrane jako pierwszy kraj, w którym PayPal przetestuje swoje płatności zbliżeniowe dla iPhone'a. Po zainstalowaniu najnowszej wersji aplikacji PayPal, użytkownicy będą mogli dokonywać płatności w sklepach wszędzie tam, gdzie akceptowane są zbliżeniowe płatności obsługiwane przez firmę Mastercard. To właśnie dzięki temu rozwiązaniu PayPal poszerza portfolio usług i zwiększa funkcjonalności z typowych płatności internetowych na rynek stacjonarny. Może to pozwolić im stać się realną alternatywą dla Apple Pay, Google Pay i innych systemów płatności mobilnych.

PayPal kusi użytkowników dodatkowymi bonusami

Na pierwszy rzut oka nie ma żadnego powodu, by rezygnować z Apple Pay na rzecz innej usługi. Dlatego by przekonać użytkowników do korzystania z własnego systemu płatności, PayPal już teraz zapowiada programy cashback dostępne bezpośrednio w aplikacji. Ponadto firma planuje także wprowadzenie opcji płatności ratalnych. Klienci będą mogli rozłożyć zakupy na 6, 12 lub nawet 24 raty, co uczyni PayPal atrakcyjną alternatywą również dla większych zakupów offline. Dzięki regulacjom unijnym, dostęp do NFC zyskały wszystkie aplikacje portfelowe i bankowe działające na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego poza Unią Europejską zaliczają się także Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia). To otworzyło drzwi do sprawiedliwego współzawodnictwa na rynku płatności mobilnych. W przypadku iPhone'ów dominował tam Apple Pay, zaś o alternatywach można było tylko pomarzyć. Teraz zmieniają się zasady gry, co... prawdopodobnie nie będzie specjalnie w smak Apple. Z drugiej strony - sam cashback raczej nie zachęciłby mnie do przesiadki i zmiany systemu płatnosci. Apple Pay jest wyjątkowo wygodny nie tylko do płatności w sklepach, ale także w obrębie ekosystemu Apple i w sieci. Warto jednak mieć na uwadze, że to dopiero testy - kto wie, jakie bonusy firma przygotuje dla użytkowników w przyszłości.

Źródło