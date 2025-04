Nowość w aplikacji Millennium. Skorzysta na tym każdy

Z roku na rok i z miesiąca na miesiąc obserwujemy coraz więcej prób ataków oszustów na pieniądze uczciwych ludzi. Najczęściej podszywają się pod znane instytucje finansowe i rządowe, by w ten sposób wzbudzić zaufanie nieświadomych ofiar. Takie ataki przeprowadzane są na różne sposoby, czasem dostaniem wiadomość e-mail lub SMS, ktoś może do nas zadzwonić, albo wejdziemy w link wysłany przez "znajomego", któremu tak naprawdę ktoś przejął konto.

Bank Millennium wprowadza nowość do aplikacji. Warto się zainteresować

W obliczu rosnącej liczby cyberprzestępstw Bank Millennium zdecydował się na znaczący krok w stronę zwiększenia świadomości swoich klientów w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. W najnowszej odsłonie aplikacji mobilnej pojawiła się rozbudowana sekcja edukacyjna, która w przystępny sposób tłumaczy najczęstsze metody działania oszustów i uczy, jak skutecznie się przed nimi bronić.

Nowa funkcjonalność aplikacji Banku Millennium została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy na co dzień korzystają z bankowości elektronicznej, a jednocześnie coraz częściej stają się celem cyberprzestępców. Sekcja „Zasady bezpieczeństwa” to swoiste kompendium wiedzy o współczesnych zagrożeniach, takich jak phishing, vishing, wyłudzanie kodów BLIK, fałszywe inwestycje czy kradzież tożsamości.

Dzięki przejrzystym scenariuszom i praktycznym wskazówkom użytkownicy mogą nie tylko zrozumieć mechanizmy ataków, ale także nauczyć się reagować, zanim stanie się coś nieodwracalnego. Co istotne, sekcja została umieszczona w łatwo dostępnym miejscu – wystarczy kliknąć „Więcej” w dolnym menu aplikacji, a następnie wybrać „Zasady bezpieczeństwa”.

Nowa zakładka to nie tylko teoria. Bank Millennium zadbał o to, by użytkownicy mieli szybki dostęp do narzędzi, które mogą pomóc w sytuacjach zagrożenia. Wśród nich znalazły się m.in. opcje tymczasowej blokady karty, zarządzania dziennymi limitami transakcyjnymi oraz autoryzacja biometryczna.

Na szczególną uwagę zasługują dwa umieszczone u góry kafelki, które umożliwiają bezpośredni kontakt z infolinią lub błyskawiczne zastrzeżenie karty – co w przypadku podejrzenia oszustwa może okazać się kluczowe.

Grafika: depositphotos