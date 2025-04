To największe hity na Netflix. Biją rekordy i podbijają świat

Na globalnych platformach streamingowych, gdzie niegdyś dominowały amerykańskie produkcje, coraz śmielej radzą sobie projekty z dalekiego wschodu. Koreańskie seriale i filmy zdobywają globalne listy przebojów Netflixa, redefiniując niejako preferencje widzów na całym świecie. Również dane analityczne nie pozostawiają złudzeń – to nie jest chwilowa moda, lecz trwała zmiana.

To druga siła na Netflix. Seriale podbijają świat

Raport firmy Ampere Analysis rzuca światło na ten fascynujący trend. Okazuje się, że pod względem łącznej liczby godzin oglądania, produkcje z Korei Południowej zajmują już drugie miejsce na globalnym Netfliksie, ustępując jedynie gigantowi zza oceanu – Stanom Zjednoczonym. Stanowiąc imponujące 8% wszystkich streamowanych treści na platformie, koreańskie seriale i filmy demonstrują swoją niezwykłą siłę przyciągania. Co więcej, wśród 500 najpopularniejszych tytułów niepochodzących z USA, aż 17% stanowią właśnie produkcje z Korei. To świadczy o rosnącym zakorzenieniu w globalnej świadomości i preferencjach widzów.

Absolutnym liderem tego koreańskiego szturmu na Netfliksa jest bez wątpienia drugi sezon "Squid Game". Ta produkcja, która w 2021 roku wstrząsnęła światem i stała się globalnym fenomenem kulturowym, ponownie osiągnęła gigantyczne wyniki przebijając pozostałe tytuły. Pod koniec 2024 roku licznik jej oglądalności wskazywał niemal 620 milionów godzin streamingu. To gigantyczna liczba, która nie tylko potwierdza status "Squid Game" jako kultowego serialu, ale również winduje oglądalność innych koreańskich tytułów na platformie. W drugiej połowie 2024 roku łączne godziny streamingu koreańskich treści osiągnęły oszałamiającą wartość 7,7 miliarda. To więcej niż produkcje z Wielkiej Brytanii czy Japonii, co tylko podkreśla dominującą pozycję Korei na streamingowej mapie świata.

Ponad połowa hitów należy do Netfliksa

Sukces Netflixa w eksplorowaniu i promowaniu koreańskich seriali i filmów jest owocem dojrzałej i przemyślanej strategii produkcji oraz licencjonowania treści. Platforma aktywnie inwestuje w lokalne produkcje, ale także zawiera strategiczne umowy z kluczowymi graczami na koreańskim rynku medialnym. W drugiej połowie 2024 roku ponad 50% z setki najpopularniejszych koreańskich tytułów na Netfliksie to oryginalne produkcje platformy, a kolejne 31% to tytuły ekskluzywne. Znaczącą rolę w dostarczaniu tych treści odgrywa CJ ENM - potężny koreański konglomerat medialno-rozrywkowy.

Netflix zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału koreańskiego rynku i zobowiązał się do zainwestowania aż 2,5 miliarda dolarów w koreańskie treści w latach 2024-2028. Ta strategiczna decyzja ma na celu utrzymanie dynamicznego wzrostu popularności koreańskich produkcji na platformie. Równolegle, Netflix buduje silne relacje z lokalnymi nadawcami i grupami medialnymi, takimi jak CJ ENM, JTBC, KBS, SBS i MBC, poprzez rozległe umowy licencyjne i dystrybucyjne. Warto również zauważyć, że możliwości własnej produkcji Netflixa w Korei stale rosną, dzięki lokalnie działającym studiom, takim jak Studio 139 i Samsung Studio.

Te seriale przyciągają niezdecydowanych widzów

Analiza danych oglądalności Netflixa przeprowadzona przez Ampere Analysis jednoznacznie potwierdza, że koreańskie treści stały się jednym z najważniejszych towarów eksportowych w dziedzinie rozrywki na świecie. Odgrywają one kluczową rolę w międzynarodowym sukcesie platformy, przyciągając nowych subskrybentów i utrzymując zaangażowanie tych, którzy już korzystają z serwisu. Netflix zamierza kontynuować inwestycje w wysokiej jakości koreańskie tytuły, zarówno te produkowane własnymi siłami, jak i te licencjonowane, wspierane przez ekskluzywne umowy dystrybucyjne z wiodącymi lokalnymi graczami.

Już po spektakularnym sukcesie "Squid Game" w 2021 roku, Netflix w styczniu 2022 roku zapowiedział premierę ponad 25 nowych koreańskich seriali i filmów, co świadczyło o świadomej i długoterminowej strategii inwestowania w ten segment rynku. Dane z trzeciego kwartału 2021 roku pokazały, że w Wielkiej Brytanii i USA odsetek osób, które "bardzo często" lub "czasami" oglądają koreańskie treści, wzrósł z 17% w pierwszym kwartale 2020 roku do 27%. Badania z trzeciego kwartału 2021 roku wykazały również, że w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii osoby oglądające koreańskie treści przynajmniej "czasami" są o 6% bardziej skłonne do posiadania subskrypcji Netflixa niż przeciętny użytkownik.

Koreańskie programy telewizyjne i filmy wyprzedziły produkcje z Wielkiej Brytanii i zajmują obecnie drugie miejsce pod względem popularności na globalnym Netflixie, ustępując jedynie treściom z USA. W drugiej połowie 2024 roku stanowiły one 8% całkowitej oglądalności na platformie, a "Squid Game 2" został uznany za najpopularniejszy tytuł w tym okresie. Połowa ze 100 najpopularniejszych koreańskich tytułów to oryginalne produkcje Netflixa, a niemal jedna trzecia to tytuły ekskluzywne, dostarczane głównie przez CJ ENM. Koreańskie treści odgrywają kluczową rolę w międzynarodowym sukcesie Netflixa, napędzając zarówno spektakularne hity, jak i zapewniając długotrwałe zaangażowanie widzów. Jak długo to potrwa?