Klasyk Stephena Kinga dostanie nowy serial. Zapowiada się prawdziwy hit!

Ekranizacje powieści Stephena Kinga cieszą się niesłabnącą popularnością - podobnie zresztą jak jego powieści. Teraz VOD Amazonu, platforma Prime Video, oficjalnie zapowiada zamówienie serialowej adaptacji jego debiutanckiej powieści: „Carrie”. Wydana w 1974 roku książka od wejścia przyciągnęła do siebie tłumy czytelników. To klasyka literatury grozy, która doczekała się już kilku adaptacji: zarówno na małych, jak i dużych ekranach. Tym razem za ekranizację odpowiedzialny będzie nikt inny, jak sam Mike Flanagan. Światu dał się poznać przy okazji projektów takich jak "Nawiedzony dom na wzgórzu" czy "Zagłada domu Usherów". Miłośnicy klimatycznych, trzymających w napięciu, horrorów mają więc powody do radości!

Carrie White powraca: nowa, współczesna odsłona klasyki grozy

Nowa wersja „Carrie” przy zapowiedziach została określona jako „śmiała i aktualna reinterpretacja” znanej historii o nastolatce zmagającej się z odrzuceniem i własnymi, niebezpiecznymi, mocami. Główna bohaterka, Carrie White, dorasta w izolacji, pod opieką despotycznej matki. Po śmierci ojca trafia do publicznej szkoły średniej, gdzie staje się ofiarą okrutnych żartów i przemocy ze strony rówieśników. W tym samym czasie zaczynają się u niej ujawniać tajemnicze zdolności telekinetyczne, które wstrząsają nie tylko jej światem, ale i całą społecznością.

Mike Flanagan wcieli się w rolę showrunnera, scenarzysty, a także wyreżyseruje kilka z ośmiu odcinków nadchodzącego serialu. U jego boku jako producent wykonawczy stanie Trevor Macy, jego wieloletni współpracownik. Flanagan ma już na koncie dwie udane adaptacje powieści Kinga: „Doktor Sen” oraz „Gra Geralda”. Obie zostały wyjątkowo ciepło przyjęte, dlatego zapowiedź kolejnych projektów pod jego wodzą cieszy niezmiernie.

Choć nie doczekaliśmy się jeszcze oficjalnego ogłoszenia ogłoszenie obsady serialu, branżowe media donoszą, że trwają zaawansowane negocjacje z Summer H. Howell. Młoda aktorka, którą znamy z ról w serialu "Channel Zero" oraz filmie "Kult Laleczki Chucky". Jeśli informacje się potwierdzą, możemy spodziewać się intrygującej kreacji, która wniesie świeżość do tej legendarnej postaci.

To nie jest pierwsza ekranizacja "Carrie". Od ostatniej sporo się jednak zmieniło

Pierwsza ekranizacja „Carrie” trafiła na ekrany w 1976 roku i szybko zaskarbiła sobie status filmu, który wielu określa mianem "kultowego". W roli głównej wystąpiła Sissy Spacek, a za sterami projektu stanął Brian De Palma. Od tamtej pory historia doczekała się kilku adaptacji: tym wersji telewizyjnej z 2002 oraz remake’u z 2013 roku z Chloë Grace Moretz w roli głównej. Tym razem jednak cieszą i intrygują informacje związane ze "śmiałą i aktualną reinterpretacją" tamtejszej historii. Można zatem założyć, że doczekamy się wielu usprawnień i uwspółcześnienia całej historii oraz realiów. Niestety, na tę chwilę data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

