To największa porażka Apple od lat. Czy firma przekuje ją w sukces?

Apple zapowiadając swoje rozwiązania AI mówiło o prawdziwej rewolucji. Do niej jeszcze daleka droga i widać, że firma z Cupertino ma spore problemy z dostarczeniem wszystkich obietnic. Czekasz na nową Siri? No to musisz uzbroić się w cierpliwość, gdyż nie mam dobrych informacji.

System Apple Intelligence jest ściśle zintegrowany z iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia i wykorzystuje moc układu scalonego Apple. Dzięki temu może analizować i tworzyć wypowiedzi i obrazy, działać w różnych aplikacjach i czerpać z osobistego kontekstu, żeby upraszczać i przyspieszać codzienne zadania. Co więcej, wszystko to robi, chroniąc prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele z modeli, na których opiera się Apple Intelligence, działa bezpośrednio na urządzeniu, a rozwiązanie Private Cloud Compute pozwala w elastyczny i skalowalny sposób korzystać zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i z większych modeli opartych na specjalnych serwerach z układami scalonymi Apple. Opracowano je tak, by pomagały w tym, co jest dla użytkowników najważniejsze, a przy tym były proste, intuicyjne i przyjemne w obsłudze.

– zapowiedzi Apple Inteligence na zeszłorocznej konferencji WWDC wyglądały naprawdę obiecująco, a dema prezentowane przez specjalistów giganta z Cupertino sprawiały, że każdy warto było czekać na Apple Intelligence. Problem w tym, że sztuczna inteligencja na iPhonach, iPadach, czy komputerach Mac w pierwszej kolejności trafiła wyłącznie do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i to w bardzo okrojonym zakresie. To, co pokazywano na WWDC w zeszłym roku nie pojawiło się wraz z premierą iOS 18, iPadOS 18, czy macOS 15. Co więcej, nie pojawiło się nawet w kolejnych aktualizacjach, choć Apple stara się jak może, by udostępniać nowe rozwiązania – z różnym skutkiem.

Apple Intelligence wielką porażką? Na rewolucję jeszcze poczekamy

Wystarczy przypomnieć kontrowersje związane z podsumowaniami powiadomień. Apple Intelligence miało między innymi priorytetyzować i streszczać powiadomienia, wiadomości oraz wiadomości email. Robiło to jednak w taki sposób, że często tworzyło fałszywą narrację, wprowadzając użytkowników w błąd. Apple wycofało się rakiem z tej funkcji, by nad nią jeszcze popracować. Podsumowania wróciły i działają całkiem sprawnie, choć wciąż daleko im do perfekcji. I, co najważniejsze, wciąż nie działają po polsku – jak większość rozwiązań oferowanych przez Apple Intelligence.

Problem jednak w tym, że wraz z prezentacją Apple Intelligence, amerykańska firma zapowiedziała jeszcze coś – prawdziwą rewolucję w Siri. Asystent dostępny na iOS, iPadOS, czy macOS miał dostać turbodoładowanie i stać się jeszcze dokładniejszy, lepszy i nastawiony na personalizację, by lepiej dostarczać odpowiedzi na zadawane mu pytania. Siri miała też w lepszy sposób reagować na komendy użytkowników i działać kontekstowo. Niestety Siri nie pojawiła się w iOS 18. Nie ma też jej w iOS 18.3.1, czy testowej wersji iOS 18.4, która trafiła do deweloperów w ostatnich dniach. Teraz okazuje się, że odświeżony asystent zalicza spore opóźnienie i prawdopodobnie będzie trzeba poczekać do iOS 19, by móc korzystać z nowych funkcji Siri.

Informacje te przekazuje serwis Daring Fireball, który prowadzi John Gruber. Jacqueline Roy, Senior Director w dziale komunikacji Apple, miała przekazać w oświadczeniu, że firma potrzebuje więcej czasu, by Siri stała się tym, co pokazywano na WWDC 2024:

Pracujemy również nad bardziej spersonalizowaną Siri, dając jej większą świadomość osobistego kontekstu użytkownika, a także możliwość podejmowania działań w ramach aplikacji i między nimi. Dostarczenie tych funkcji zajmie nam więcej czasu niż myśleliśmy i przewidujemy ich wprowadzenie w nadchodzącym roku.

– a to może oznaczać jedno. Nowa Siri będzie jednym z kluczowych elementów iOS 19, iPadOS 19 i macOS 16. Czy tak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się za kilkanaście tygodni, na tegorocznej odsłonie WWDC.