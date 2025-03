Niestandardowe użycie systemu Apple w samochodzie. Policja już korzysta

Samochodowe systemy inforozrywki cieszą się ogromną popularnością. I choć na co dzień kierowcy mają już swoje ulubione schematy ich wykorzystywania, to stale pojawiają się nowe opcje z nimi związane. Co ciekawe: z niektórych korzystają nie tylko "zwykli" kierowcy, ale także Policja. Dla mundurowych, takowe w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem potrafią zastąpić bardziej zaawansowane, specjalistyczne, przyrządy. I z przewagi CarPlay robi właśnie pożytek australijska policja, która wykorzystuje system do identyfikacji samochodów.

Australijska policja wykorzystuje CarPlay, by usprawnić pracę

Jak poinformował serwis Australian Security Magazine, Western Australia Police Force od teraz może prowadzić szybsze i bardziej efektywne patrole drogowe dzięki opcji automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnej. Wszystko to bezpośrednio w aplikacji mobilnej PSCore od Motoroli, która pozwala na natychmiastową identyfikację pojazdów.

Już teraz aplikacja wdrożona została w ponad 80 radiowozach, gdzie bezproblemowo obsługuje system automatyczne rozpoznawania tablic rejestracyjnych za pośrednictwem CarPlaya. To dla stróżów prawa spore ułatwienie, bowiem pozwala im na efektywne wykonywanie pracy bez konieczności sięgania po dodatkowe ekrany, uchwyty czy inne akcesoria.

Ciekawe - i na ten moment, bez wątpienia dla wielu dość zaskakujące rozwiązanie. Ale prawdopodobnie podobnych rozwiązań niebawem będzie coraz więcej. I to coraz lepiej zintegrowanych z popularnymi systemami samochodowymi, by było jak najwygodniej każdej ze stron.

Grafika: Depositphotos.com