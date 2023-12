To największa aktualizacja Messengera od lat. Co nowego?

Szyfrowanie end-to-end wydaje się w dzisiejszym czasie standardem, jednak tak nie jest. Co prawda Messenger - komunikator, który jeszcze kilka lat temu był nieodłączną częścią Facebooka, szyfrowanie end-to-end wprowadził w 2016 r., ale wyłącznie jako opcjonalna funkcja, którą mogli włączyć użytkownicy dla części swoich czatów. Dziś firma potwierdza, że dodatkowe środki bezpieczeństwa wpływające na naszą prywatność stają się domyślnie włączone - dla wszystkich. Oznacza to, że każda rozmowa za pośrednictwem Messengera będzie teraz chroniona przed atakami z zewnątrz i odczytanie zawartości nie będzie takie łatwe.

Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa zapewniana przez kompleksowe szyfrowanie oznacza, że treść Twoich wiadomości i rozmów ze znajomymi i rodziną jest chroniona od chwili opuszczenia urządzenia aż do momentu dotarcia do urządzenia odbiorcy. Oznacza to, że nikt, łącznie z Meta, nie może zobaczyć, co zostało wysłane lub powiedziane, chyba że zdecydujesz się zgłosić nam wiadomość.