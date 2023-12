Zapisywanie zdjęć z Messengera na smartfonie: Jak to zrobić i gdzie ich szukać

Każdego dnia przeglądamy lub udostępniamy dziesiątki zdjęć na różnych platformach społecznościowych i komunikatorach. Facebook Messenger to jedno z takich miejsc, gdzie dzielimy się fotografiami. Nie wiesz, gdzie zapisują się te pliki na Twoim smartfonie? A może nie masz pewności, czy to w ogóle się dzieje? Chcesz wiedzieć, jak można je łatwo odszukać i zapisać na smartfonie? Ten artykuł pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Otrzymywanie fotografii przez Messengera to codzienność dla wielu z nas. Czasem są to śmieszne memy od przyjaciół, a innym razem to ważne wspomnienia, które chcielibyśmy dodać do fizycznego albumu lub folderu na komputerze. Często zdarza się jednak, że obrazy gubią się w gąszczu wiadomości, a my nie jesteśmy pewni, jak je odnaleźć czy zachować na swoim urządzeniu. Na szczęście z pomocą kilku prostych kroków można odpowiednio skonfigurować aplikację lub pobierać obrazy ręcznie.

Gdzie są zdjęcia z Messengera?

Odebrane przez Messengera zdjęcia mogą być przechowywane na pokładzie Twojego smartfona. W przypadku użytkowników systemu Android te fotografie są domyślnie przechowywane w folderze Messenger. Aby do nich dotrzeć, wystarczy otworzyć swoją aplikację Galeria i przejść do katalogu Messenger. Zdjęcia z Messenger na urządzeniach z iOS trafiają do ogólnego folderu Zdjęcia. Możesz odszukać wybrane fotografie, wprowadzając odpowiednie frazy do wyszukiwarki w aplikacji Galerii lub Zdjęcia, np. "Messenger" lub "Messenger Images".

Źródło: Depositphotos

Automatyczne zapisywanie zdjęć z Messengera na smartfonie

Ręczne zapisywanie wszystkich otrzymywanych zdjęć może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy chcemy, aby wszystkie trafiały bezpośrednio do naszej galerii. Niestety automatyzacja tego procesu jest nieco ograniczona. Możemy jednak ułatwić sobie życie w kwestii fotografii, które sami wykonujemy podczas korzystania z komunikatora. Oto sposób.

Zdjęcia z Messengera na Androidzie

Jeśli korzystasz z urządzenia z systemem Android, oto kroki, które należy wykonać:

Otwórz Messengera. Jeśli robisz to po raz pierwszy, musisz się zalogować. Użyj tych samych danych co na Facebooku.

Automatyczne zapisywanie otrzymanych zdjęć na Messengerze nie jest możliwe, ale istnieje sposób na ustawienie takiej funkcji dla fotografii, które wykonujesz na telefonie lub edytujesz w Messengera. Dotknij swojego zdjęcia profilowego. Wybierz "Zdjęcia i multimedia". Dotknij przycisku obok "Zapisz przy robieniu zdjęć", aby włączyć tę opcję. Jeśli przełącznik jest niebieski i skierowany w prawo, oznacza to, że funkcja jest aktywna, a każde zdjęcie wykonane na telefonie lub edytowane w Messengerze będzie automatycznie zapisane w galerii.

Zdjęcia w Messengerze – iPhone oraz iPad

Podobnie jak w przypadku Androida, automatyczne zapisywanie otrzymanych zdjęć na Messengerze nie jest dostępne, ale istnieje opcja zapisywania każdego wykonanego zdjęcia na telefonie lub edytowanego w Messengera. Jeśli korzystasz z urządzenia firmy Apple, proces jest podobny, jak w przypadku Androida:

Otwórz Messengera. Dotknij swojego zdjęcia profilowego. Wybierz "Zdjęcia i multimedia". Dotknij przycisku obok "Zapisz zdjęcia i filmy", aby włączyć tę opcję.

Ręczne zapisywanie zdjęć

Ponieważ funkcja automatycznego zapisywania zdjęć nie jest dostępna dla obrazów, które otrzymujemy od innych, musimy robić to manualnie dla każdego pliku osobno. Oto jak należy to zrobić: