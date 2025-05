To mogą być najbardziej rozchwytywane aparaty tego roku. Jedyna taka okazja

Niecodzienna okazja dla fanów kina, kolekcjonerów i entuzjastów sprzętu fotograficznego. Trwa aukcja ponad 400 osobistych przedmiotów Davida Lyncha. Wydarzenie organizuje dom aukcyjny Julien’s Auctions we współpracy z Turner Classic Movies. To nie są po prostu rekwizyty czy inne pamiątki, to autentyczny sprzęt mistrza.