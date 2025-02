To miało być RPG roku. Niestety - nie tego, zalicza ogromne opóźnienie

Można odnieść wrażenie, że Microsoft nawet nie próbuje walczyć. Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier gier z ich stajni oficjalnie zalicza opóźnienie. Jeżeli liczyliście że uda się dotrzymać terminu i jeszcze w tym roku zanurzycie się w świecie odświeżonego Fable, to nie miejcie złudzeń. Premiera dopiero w przyszłym roku.

Nowy szef Xbox Game Studios potwierdza: odświeżone Fable dopiero w 2026

W najnowszym odcinku xboksowego podcastu, stojący na czele Xbox Game Studios Craig Duncan oficjalnie potwierdził to, o czym mówiło się już od jakiegoś czasu: Fable trafi do nas dopiero w przyszłym roku. "Powód" którym podzielił się włodarz jest klasyczną wymówką: by ją dopracować i uniknąć wpadek. Twórcy najzwyczajniej w świecie potrzebują więcej czasu, by wydać ją w formie, jakiej sobie zaplanowali.

Wcześniej ogłosiliśmy datę premiery Fable na 2025 rok. W rzeczywistości jednak chcemy dać grze więcej czasu, dlatego ukaże się w 2026 roku

Czekamy już od dawna, dodatkowy rok nie powinien robić tak wielkiej różnicy

Pierwszy raz o tym że Fable doczeka się nowej wersji pierwszy raz usłyszeliśmy już w 2020 roku. Projekt wówczas dopiero raczkował i na osłodę dostaliśmy kilka materiałów na rozgrzewkę. Ekipa Playground Games od tego czasu pracuje w pocie czoła, ale jak widać - nie idzie to tak sprawnie, jak wielu by tego oczekiwało. Wiadomo jednak, że Albion ponownie ma zachwycić nie tylko swoim niepowtarzalnym urokiem, ale także specyficznym dlań humorem. Wszystko to z uwspółcześnioną mechaniką samej zabawy.

Nie zmienia to jednak faktu, że wielu może poczuć się rozczarowanym. Ostatnio Microsoft wydaje się być trochę pogubiony w temacie swojej dywizji growej. Oliwy do ognia dolewa również fakt, że ostatnie "duże" Fable (nie licząc remastera z 2013 roku) dostaliśmy kilkanaście lat temu.