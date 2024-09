Wrzesień powoli dobiega końca, więc to najwyższa pora byśmy poznali nowe gry, które do katalogu PlayStation Plus Essential zawitają na początku października. W co zagracie?

Wrzesień w podstawowym planie PlayStation Plus nie był spektakularny, jednak przyniósł graczom kilka niespodzianek, w tym premierowe Harry Potter: Mistrzowie Quidditcha. Stworzona przez Unbroken Studios, gra oferuje mecze quidditcha, które można rozgrywać zarówno solo, jak i w trybie wieloosobowym. Wydaje się, że jest więc tu wszystko, co niezbędne, by dostarczyć sporo zabawy i dobrej rozrywki. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdźcie recenzję, którą kilkanaście dni temu opublikował Konrad. Na wrześniowej liście PS+ Essential znalazły się także MLB The Show 24 oraz Little Nightmares II. Dwa mocne, choć diametralnie różniące się od siebie tytuły. A jak wypada październik? Gry, które będą dostępne w ramach podstawowego abonamentu PlayStation Plus, zapowiadają się naprawdę interesująco!

PlayStation Plus Essential w październiku. Co nowego?

1 października w katalogu PS+ Essential pojawią się: