To koniec rewolucyjnej funkcji Androida. Google wycofuje się z niej rakiem

Funkcja Instant Apps została wprowadzona, by ułatwić użytkownikom smartfonów dostęp do usług bez konieczności instalowania pełnych wersji aplikacji. Dzięki temu można było zaoszczędzić czas, miejsce na smartfonie i transfer. W praktyce działało to tak, że klikając w link od razu mogliśmy korzystać z fragmentu aplikacji: bez konieczności jej pobierania, bez czekania i rozpraszanie. To rozwiązanie miało zrewolucjonizować doświadczenia użytkowników, dzięki ofercie szybszego dostępu do treści i bardziej zoptymalizowanego korzystania z urządzeń mobilnych. Niestety: mimo tych zalet, funkcja nie zdobyła popularności, na jaką liczył internetowy gigant. Tak po prawdzie to trudno się dziwić, skoro nie była ona ani jakoś szeroko reklamowana, ani nie grzeszyła dostępnością.

Instant Apps nie cieszył się specjalną popularnością wśród deweloperów. Tworzenie specjalnych, odchudzonych, wersji aplikacji, które nie mogły przekraczać 15 MB, okazało się zbyt skomplikowane i czasochłonne. W przypadku rozbudowanych aplikacji, z licznymi zależnościami, dostosowanie ich do wymogów Google było niemal niemożliwe. W efekcie tylko nieliczni zdecydowali się na wdrożenie tej technologii.

Instant Apps: 8 lat stagnacji przed ostatecznym pożegnaniem

Google zapowiedziało Android Instant Apps w 2016 roku, a ich wdrażanie rozpoczęto na dobre rok później. Mechanizm był prosty. Wystarczyło kliknięcie w odnośnik, by Google Play sprawdzało, czy dostępna jest wersja instant i uruchamiało ją bez instalacji. Aplikacje tymczasowo przechowywane na urządzeniu zajmowały znacznie mniej miejsca niż ich pełne odpowiedniki, przy oferowaniu pełnego doświadczenia. Choć idea wydawała się idealna w swojej prostocie, rzeczywistość zweryfikowała temat i... techniczne ograniczenia wespół z brakiem zainteresowania ze strony twórców aplikacji przesądziły o jej losie. Dlatego już w grudniu tego roku ostatecznie je pożegnamy. Wsparcie dla tej opcji zostanie całkowicie zakończone, a z Android Studio znikną opcje odpowiedzialne za obsługę tej funkcji. Czas odciąć pępowinę i ruszyć dalej.