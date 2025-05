Android Auto z wyjątkową nowością. Kierowcy będą wniebowzięci

Google ogłosił kolejną istotną zmianę w ekosystemie Android Auto. Już niebawem aplikacje wideo działające w systemie operacyjnym dla samochodów zyskają opcję automatycznego przełączania się między trybem wideo, a audio w chwili, gdy pojazd zaczyna się poruszać. To niezwykle istotna zmiana i jednocześnie kluczowa informacja zarówno dla twórców aplikacji, jak i użytkowników korzystających z funkcji multimedialnych w samochodach wykorzystujących rozwiązania od Google.

Wideo nie tylko na postoju. Google zmienia zasady gry

Dotychczas aplikacje wideo dostępne w Android Auto były aktywne wyłącznie wtedy, gdy samochód był zaparkowany. Po tym gdy ruszyliśmy z miejsca, odtwarzanie natychmiast było wstrzymane. To w pełni zrozumiałe z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale wielu użytkowników widziało w tym pewien zgrzyt. Bowiem w przypadku treści takich jak podcasty wideo czy transmisje sportowe, użytkownik tracił całkowicie dostęp do materiałów podczas jazdy - nie tylko ich warstwy wizualnej.

Google kolejny raz udowadnia, że słucha użytkowników i postanawia to zmienić. Nowe rozwiązanie, czyli inteligentne przełączanie z trybu wideo do audio, pozwoli kontynuować odtwarzanie w formie bez dostępu do materiałów wideo nawet wówczas, gdy kierowca ruszy w trasę.

Jak tłumaczy Google w oficjalnym materiale przeznaczonym dla twórców aplikacji:

Funkcja ta jest dostępna na razie w ramach programu testowego i działa wyłącznie w samochodach z Android Auto opartym na systemie Android 14 lub nowszym. Co ważne: twórcy aplikacji muszą samodzielnie wdrożyć tę funkcję, nie jest ona dostępna automatycznie. Dlatego nie zdziwcie się, że nawet jeśli spełniacie wszystkie warunki, nie wszystko działa byście sobie tego życzyli. Musicie uzbroić się w cierpliwość i czekać na stosowne aktualizacje dla oprogramowania w ramach którego chcecie mieć dostęp do tych opcji.

Co ciekawe, Google zapowiedziało również, że Android Auto niebawem otrzyma wsparcie dla aplikacji wideo oraz przeglądarek internetowych. To kolejny krok w kierunku przekształcenia samochodowych ekranów w prawdziwe centra multimedialnej rozrywki i niekończącą się bazę informacji.

Android Auto staje się coraz lepszy. Te funkcje są na wagę złota

Wprowadzenie funkcji zamiany wideo na audio podczas jazdy w aplikacjach to bez wątpienia ogromne zwiększenie komfortu użytkowania systemu. Użytkownicy będą mogli w bardziej elastyczny sposób korzystać z treści podczas jazdy, bez ryzyka odwracania uwagi i dekoncentracji. Dla twórców aplikacji otwiera się zaś nowe pole do innowacji: od podcastów wideo, przez transmisje wydarzeń na żywo, aż po rozmaite platformy edukacje i inne kreatywne materiały, które trafią w gusta zarówno kierowców jak i pasażerów.