Android 16 już dostępny. Nic się nie zmieniło

Google opublikowało w tym roku nową wersję systemu Android znacznie szybciej niż zwykle. Dotychczas nowa wersja pojawiała się pod koniec wakacji, na chwilę przed premierą nowych smartfonów. W zeszłym roku mieliśmy jednak opóźnienie, co sprawiło, że nowy Pixel 9 zadebiutował z Androidem 14. Dlatego prace nad nowym systemem znacznie przyśpieszono i obecnie nowe wersje będą pojawiać się zapewne regularnie, pod koniec drugiego kwartału każdego roku. Najnowsza aktualizacja wprowadza szereg nowości i ulepszeń, które mają na celu poprawę komfortu użytkowania, bezpieczeństwa oraz personalizacji urządzeń.

Reklama

Live Updates i odświeżone powiadomienia

Jedną z najbardziej widocznych nowości w Androidzie 16 jest funkcja Live Updates. Pozwala ona aplikacjom na wyświetlanie paska postępu aktywności na górze ekranu blokady oraz w panelu powiadomień. Ułatwia to śledzenie na żywo np. czasu przyjazdu zamówionego transportu czy wyniku meczu. Dodatkowo, w pasku stanu pojawi się niewielka "pigułka", która zapewni szybki dostęp do aplikacji obsługującej daną aktywność. Google postanowiło również uporządkować powiadomienia. Od teraz Android 16 będzie grupował powiadomienia z jednej aplikacji, co ma na celu zmniejszenie "chaosu informacyjnego" i ułatwienie zarządzania alertami.

Większe bezpieczeństwo i personalizacja

W nowej wersji systemu nie zabrakło również funkcji związanych z bezpieczeństwem. Zaawansowana Ochrona (Advanced Protection) to pakiet dodatkowych zabezpieczeń, które mają chronić użytkowników przed atakami online, złośliwymi aplikacjami, niebezpiecznymi stronami internetowymi oraz próbami oszustw telefonicznych. Android 16 wprowadza także nowe możliwości personalizacji. Użytkownicy będą mogli teraz dostosować gest podwójnego naciśnięcia przycisku zasilania, przypisując go do uruchomienia aparatu lub aplikacji Portfel Google. Pojawił się również nowy wskaźnik ładowania Material 3, który wita użytkownika po uruchomieniu telefonu i wprowadzeniu kodu PIN, zanim jeszcze załaduje się ekran główny.

Wśród innych nowości warto wymienić wskaźnik kondycji baterii (dla Pixela 8a i nowszych modeli). Jest to funkcja, która pokaże nam szacowany procent aktualnej pojemności baterii w porównaniu do nowej baterii. Podobne rozwiązanie od wielu lat ma między innymi Apple. W ustawieniach pojawiły się też nowe opcje dotyczące m.in. przechowywania kontaktów, ustawień regionalnych i systemu miar oraz kontrastu kolorów dla tekstu. Brakuje za to konkretnych i znaczących zmian. Android 16 to kolejna ewolucja systemu Google, która skupia się na inteligentnych rozwiązaniach, bezpieczeństwie i dostosowaniu telefonu do potrzeb użytkownika.

Android 16 - jakie telefony dostały aktualizacje?

Aktualizacja do systemu Android 16 jest obecnie dostępna tylko na smartfonach z rodziny Google Pixel. Jak zwykle udostępniono ją dla wszystkich smartfonów jednocześnie, począwszy od Pixela 6. Lista modeli jest już zatem całkiem pokaźna bo obejmuje takie urządzenia jak Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold i Pixel 9a. Posiadacze tych urządzeń mogą już wejść do ustawień systemowych i wyszukać aktualizację OTA.

Reklama

W przypadku Pixela 7 rozmiar aktualizacji to 1,34 GB, czyli stosunkowo niewiele. Sama aktualizacja jest jednak dosyć czasochłonna, pobieranie i optymalizacja w moim przypadku trwały blisko godzinę. Na szczęście ponowne uruchomienie było już znacznie szybsze i na pierwszy rzut oka nie widać aby telefon zwolnił albo działał gorzej. Więcej będę mógł jednak powiedzieć dopiero za kilka dni.