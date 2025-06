Nowy Android zmniejsza pojemność baterii i szybkość ładowania we flagowym modelu

Technologia rozwija się w zawrotnym tempie, ale czasem innowacje niosą ze sobą nieprzewidziane wyzwania — jak te związane z aktualizacją dla linii smartfonów Pixel 6a. Najnowsze informacje o obowiązkowej aktualizacji oprogramowania dla tego modelu wzbudzają sporo emocji – i trudno się dziwić. Google oficjalnie potwierdziło, że wkrótce użytkownicy modeli Pixel 6a otrzymają nową wersję oprogramowania, która bezpośrednio wpłynie nie tylko na pojemność baterii w ich urządzeniu, ale także wydajność ładowania.

Zaczęło się od potwierdzonych informacji, ale na zajęcie stanowiska przez internetowego giganta nie trzeba było długo czekać. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem przekazanym portalowi 9to5Google, nadchodząca aktualizacja, która znacząco wpłynie na baterię, ma na celu zmniejszenie ryzyka związanego z przegrzewaniem się baterii w modelach smartfonów Google Pixel 6a. Update będzie obowiązkowy i wprowadzi zmiany w zarządzaniu baterią, ograniczając jej pojemność, a także szybkość ładowania gdy akumulator przekroczy 400 cykli ładowania. To rozwiązanie ma chronić użytkowników przed potencjalnymi problemami, ale... jednocześnie budzi obawy o komfort korzystania z telefonu na co dzień. Google podkreśla, że nie wszystkie urządzenia zostaną objęte tą zmianą, a właściciele dotkniętych modeli zostaną powiadomieni w lipcu. Wówczas też trafią do nich szczegółowe informacje na temat dalszych kroków związanych ze wspomnianą aktualizacją.

Co ciekawe, kod ujawniający tę aktualizację został zauważony w wersji beta Androida 16 QPR1 Beta 2, co sugeruje, że Google przygotowuje się do wdrożenia zmian w ramach większego pakietu ulepszeń systemu. Warto jednak zaznaczyć, że choć powiadomienia dotrą do użytkowników już w przyszłym miesiącu, sama aktualizacja może zostać wprowadzona nieco później.Użytkownicy Pixela 6a z pewnością chcieliby wiedzieć już teraz, jak bardzo ich bateria ucierpi na tej zmianie, ale póki co pozostaje złość i... bezradność. Warto mieć jednak na uwadze, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Google stawia użytkowników swoich urządzeń w takiej sytuacji. Podobnie sprawy miały się w przypadku Pixela 4a, gdzie aktualizacja znacząco obniżyła żywotność baterii, dlatego Google zaoferowało darmową wymianę akumulatorów wybranym klientom, którzy zostali dotknięci problemem. W przypadku Pixela 6a nie jest jeszcze jasne, jak daleko idące będą skutki aktualizacji, ani czy firma zaoferuje analogiczne wsparcie.

