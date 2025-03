No i właśnie. Android 16 w najnowszej wersji testowej wprowadza nową opcję: kontrolę stanu baterii, która na tę chwilę dostępna jest na ich smartfonach z linii Pixel. To właśnie ona ma pozwolić użytkownikom na monitorowanie kondycji baterii i lepsze zarządzanie jej żywotnością.

Stan Baterii w 3. becie systemu Android 16 już dostępna dla smartfonów Google Pixel

Nowa opcja kryje się tradycyjnie w... ustawieniach. Tam należy przejść do sekcji Bateria, a następnie Stan baterii. W tym miejscu można nie tylko sprawdzić ogólną kondycję akumulatora, ale firma przygotowała także zestaw porad, które mają pomóc w jego optymalnym użytkowaniu. Jeśli stan baterii jest dobrym stanie, na ekranie pojawi się zielony znak kontrolny, informujący o prawidłowej pracy ogniwa.

Źródło: https://9to5google.com/2025/03/13/android-16-pixel-battery-health-live/

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem kluczowym elementem tej funkcji jest bez wątpienia dalej - ta związana z pojemnością baterii. To właśnie w niej producent tłumaczy, jak działa w praktyce:

Jest to szacunkowy procent pojemności naładowania, jaką bateria może obecnie utrzymać w porównaniu do nowej, standardowej baterii. Pojemność baterii zmniejsza się z czasem.

Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle - że całość jest dokładnie tym samym co od kilku lat dostępne już jest w iPhone'ach. Warto też mieć na uwadze, że w najnowszej aktualizacji przeniesiono także funkcję optymalizacja ładowania - teraz nie znajdziemy jej już w głównym menu jak miało to miejsce dotychczas, a dostępna jest w sekcji ze stanem baterii.

Nowa funkcja póki co dostępna wyłącznie dla smartfonów z serii Google Pixel

Niestety, z tej nowości nie skorzystają jeszcze wszyscy. Pomijając już fakt dostępności samej bety systemu Android 16 - to na tę chwilę zaimplementowana została ona w modelach Pixel 8 Pro oraz całej serii Pixel 9.