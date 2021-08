Nowe generacje Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 to ulepszone wersje modeli, które znamy. Składane w pionie lub w poziomie konstrukcje wykorzystują zginane ekrany, dzięki czemu mamy kompaktową obudowę mieszczącą spore wyświetlacze. Wydawałoby się, że takie rozwiązanie szybko stanie się popularne i kolejni producenci błyskawicznie zaczną przygotowywać swoje odpowiedzi na działania Samsunga. Tymczasem nie tylko z nikt gigantów, ale nikt na rynku nie zamierza na poważnie z Koreańczykami rywalizować, co powoduje, że urządzenia Samsunga są jedynym sensownym wyborem.

Coraz częściej mówi się jednak, że cała sterta patentów Apple może przełożyć się na zupełnie nową wersję iPhone'a. Na jej temat nie wiemy nic, nie doczekaliśmy się żadnych przecieków i nic nie wskazuje na to, by firma na poważnie planowała taki ruch. Z drugiej strony, niektóre projekty są tak tajne, że dowiadujemy się o nich w ostatniej chwili, szczególnie, gdy będzie to tylko tzw. sneak peak i ujawnienie informacji o prototypie, a nie gotowym produkcie.

Jako użytkownik iPhone'a chciałbym, by coś takiego się wydarzyło, bo wygląda na to, że składane ekrany to najważniejsza i jednocześnie najatrakcyjniejsza innowacja w tej branży. Po drugie, Apple dysponuje iPadOS-em i szerokim zapleczem aplikacji na większe ekrany, więc rozkładany iPhone mógłby z tego środowiska skorzystać. Tylko czy Apple będzie chciało stworzyć takie 2 w 1?

Zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach - usłyszycie Konrada Kozłowskiego i Pawła Winiarskiego.

Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 zaprezentowane. Kiedy składany iPhone?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: