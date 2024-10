To już się dzieje. Audycje w krakowskim radiu poprowadzi AI

Byłem sceptycznie nastawiony do fatalistycznych ostrzeżeń przed wyparciem przez AI człowieka z branży kreatywnej, ale być może właśnie na naszych oczach wyrósł pierwszy tego tak jaskrawy przykład. W sieci pojawiły się bowiem informacje o nowym projekcie krakowskiego radia – audycje będą prowadzone przez sztuczną inteligencję, czym miano rzekomo załatać dziury po zwolnionych pracownikach.

AI zamiast dziennikarzy – w sieci zawrzało

OFF Radio Kraków to – jak czytamy na oficjalnej stronie – pierwsze radio tworzone niemal w całości przez sztuczną inteligencję. Programy będą prowadzone przez „dziennikarzy” wygenerowanych przez AI i pojawiać się będą tam „autorskie” (co w tym przypadku brzmi dość groteskowo) programy muzyczne, wywiady i segmenty informacyjne, kierowane do młodych odbiorców.

Nowa odsłona kanału OFF Radio Kraków to eksperyment badawczo-medialny, próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa, społeczeństwa.

Problem w tym, że w sieci pojawiły się też informacje wskazujące na wdrożenie AI nie z powodu innowacyjności projektu, ale z chęci zaoszczędzenia. Donosi o tym między innymi pisarz Jakub Żulczyk, zarzucając zwolnienie grupy dziennikarzy i zastąpienie ich sztucznymi bytami.

Poprosiliśmy Radio Kraków o potwierdzenie tych informacji – dodatkowo zapytaliśmy też o zastosowany model i podjęte środki kontroli treści generowanych przez AI, ale do momentu publikacji tego wpisu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wpis zostanie zaktualizowany po otrzymaniu informacji zwrotnej.

Tworzone przez AI OFF Radio Kraków wystartowało dziś o godzinie 8:00, ale jego historia może zakończyć się bardzo szybko – internauci nie szczędzą bowiem gorzkich słów. Póki co możemy więc spać spokojnie, bo opinia publiczna bardzo ostro reaguje na wszelkie próby zastępowania człowieka sztuczną inteligencją.

