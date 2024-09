To ulubione narzędzie Polaków. Niebawem będzie jeszcze droższe

OpenAI sprawiło, że ChatGPT znają nawet niedzielni użytkownicy technologii – śmiało możemy pokusić się o stwierdzenie, że słynny chatbot stał się w mainstreamie symbolem rewolucji AI. Liczba użytkowników stale rośnie, bo ChatGPT znajduje coraz więcej zastosowań w życiu codziennym, w związku z czym pojawiają się osoby, skłonne wydać nieco grosza za dodatkowe funkcje, które jeszcze bardziej ulepszą ulubionego asystenta. Twórcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i już zapowiadają podwyżki cen za subskrypcję.

ChatGPT będzie droższy – wzrost cen jeszcze w tym roku?

Dziś co drugi gigant technologiczny ma swojego asystenta AI, ale w świadomości przeciętnego internauty król jest tylko jeden – liczba użytkowników oscyluje obecnie w granicach 180 milionów. Według danych z września abonament – rozszerzający funkcjonalność chatbota między innymi o nieograniczoną możliwość generowania obrazów przez DALL·E – opłaca ponad 10 milionów internautów. Aktualne stawki to 20 dolarów miesięcznie za pakiet Plus i 25 dolarów za wariant Team, przeznaczony dla ponad dwóch użytkowników. Na horyzoncie majaczą już jednak świeżo zapowiedziane przez OpenAI podwyżki.

Źródło: Depositphotos

Jak podaje portal Engadet, włodarze OpenAI zapowiedzieli inwestorom, że do końca roku cena subskrypcji Plus wrośnie do 22 dolarów. W perspektywie najbliższych pięciu lat możemy oczekiwać jednak znacznie agresywniejszych podwyżek – mówi się nawet o cenie 44 dolarów za ten sam pakiet.

Wszystko to ma związek z ambitnymi prognozami zarobkowymi. Firma chce do końca roku osiągnąć sprzedaż na poziomie 3,7 mld dolarów – tylko w samym sierpniu OpenAI zainkasowało ponad 300 mln dolarów. Jeśli jednak twórcy ChatGPT utrzymają tempo rozwoju chatbota, to osiąganie wysokich celów nie będzie problemem – już teraz bowiem oprogramowanie zaskakuje naturalnością konwersacji.

Funkcja Advanced Voice wnosi ChatGPT na nowy poziom naturalności

Używanie ChatGPT do rozwiązywania zadań matematycznych, pisania rozprawek czy generowania postów do publikacji w social mediach to zalewie rozgrzewka. Na obecnym etapie największe wrażenie robi konwersowanie z botem niczym z żywą osobą. Jakiś czas temu OpenAI umożliwiło funkcję głosowego uczestnictwa w czatowaniu, które teraz – dzięki opcji Advanced Voice stało się jeszcze lepsze.

Źródło: Depositphotos

Ta pozwala na osiągniecie niedostępnego dotychczas realizmu. ChatGPT może skuteczniej wcielać się w role, błyskawicznie reaguje na przerwanie rozmowy i zmianę tematu. OpenAI zaprezentowało próbkę możliwości w poniższym wpisie na X.

Usługa Advanced Voice będzie udostępniana wszystkim użytkownikom Plus i Team w aplikacji ChatGPT w ciągu tygodnia.Podczas gdy cierpliwie czekaliście, dodaliśmy instrukcje niestandardowe, pamięć, pięć nowych głosów i ulepszone akcenty.

Niestety ta opcja Advanced Voice nie jest obecnie dostępna w Unii Europejskiej – ani w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie. Dlaczego, skoro w tych krajach tak wiele osób korzysta z chatbota? Tego firma nie wyjaśnia, ale chodzi prawdopodobnie o rozporządzenie AI Act i konieczność dostosowania aktualizacji do specyficznych wytycznych UE.