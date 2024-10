Czy ChatGPT może być jeszcze lepszy? Ta funkcja udowadnia, że tak!

ChatGPT świetnie radzi sobie z wspomaganiem podstawowych czynności w codziennej pracy, ale jego ograniczenia uwidaczniają się przy próbie zaangażowania go w bardziej skomplikowane projekty, wymagające poprawek i aktualizacji. Nowa aktualizacja ma to zmienić, dzięki funkcji zwanej Canvas, czyli nowemu interfejsowi, przeznaczanemu do pracy wykraczającej poza zwykły czat tekstowy. Funkcja już teraz trafi do pierwszych użytkowników.

ChatGPT najlepszym przyjacielem programisty?

Canvas to nowy interfejs do pracy przy zaawansowanych projektach, zbudowany przy użyciu GPT-4o. Został stworzony po to, by usprawnić współprace z oprogramowaniem od OpenAI, a także ułatwić samemu chatbotowi rozumienie kontekstu tego, co użytkownik chce finalnie osiągnąć.

Źródło: OpenAI

Jak sprawdza się to w praktyce? Cóż, użytkownik będzie mógł poprosić ChatGPT o debugowanie konkretnego fragmentu kodu, dostosowanie długości tylko wybranego fragmentu tekstu czy zasugerowanie zmian w czasie rzeczywistym – pracę usprawniać będzie specjalne menu skrótów, z poziomu którego można także poprosić o przywrócenie poprzedniej wersji projektu czy szybkie wykonanie innych przypisanych działań.

OpenAI nie ukrywa, że nowe funkcje przydatne będą szczególnie dla programistów. Skróty kodowania obejmują bowiem takie akcje jak wstawianie bieżących instrukcji wspomagających debugowanie kodu, dodawanie komentarzy ułatwiających jego zrozumienie czy tłumaczenie kodu na inne języki programowania. Więcej szczegółów na oficjalnym blogu.

Canvas otwiera się w osobnym oknie, umożliwiając Tobie i ChatGPT pracę nad projektem. Ta wczesna wersja beta wprowadza nowy sposób współpracy — nie tylko poprzez rozmowę, ale poprzez wspólne tworzenie i udoskonalanie pomysłów.

Aktualizacja już teraz trafia do użytkowników ChatGPT Plus i Team, a w przyszłym tygodniu do posiadaczy planów Enterprise i Edu. Ogólnodostępna wersja zostanie udostępniona po zakończeniu fazy beta testów.

