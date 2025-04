To już się dzieje! AI Facebooka czyta twoje posty, ale pokażemy jak go powstrzymać

Facebook potrzebuje postów Polaków, czy da się temu zaradzić?

Pomimo wąskiego portfolio, Meta ma pod swoimi skrzydłami miliardy użytkowników. Zaś miliardy użytkowników to setki miliardów, jeżeli nie więcej, wymienionych wiadomości, postów, udostępnień, wideo, danych, po prostu wszystkiego, dzięki czemu można łatwo "poznać" ludzi na całym świecie. W skrócie – na stole leży wiele pieniędzy, a że teraz wszystko się kręci wokół sztucznej inteligencji, to właśnie ona pomoże wycisnąć każdą informację o Polakach.

"Od tego tygodnia osoby z Unii Europejskiej korzystające z platform Meta zaczną otrzymywać powiadomienia — w aplikacjach i mailowo — z informacją, jakie dane zaczniemy wykorzystywać, w jaki sposób poprawi to działanie AI w Meta oraz ogólne doświadczenia użytkownika."

Taki komunikat został opublikowany przez Facebooka na ich oficjalnym blogu. Oznacza to, że rozpoczął się proces w pewnym sensie odczytywania wiadomości publikowanych przez Polaków na tak zwanych ścianach oraz w komentarzach do innych postów. Wszystko po to, aby Meta AI mogła się na nas wszystkich nauczyć, jak myślimy, aby być przydatniejszym asystentem. Co jednak jeżeli nie chcemy na to pozwolić? Spieszymy z odpowiedzią!

1. Facbook

Facebook gromadzi miliardy użytkowników, jest więc idealnym celem dla sztucznej inteligencji. Meta chce tak bardzo nas skłonić do używania ich rozwiązania, że nawet nie pozwala używać tych z naszych telefonów. Na szczęście da się temu zaradzić.

Krok pierwszy to otworzenie naszego konta Facebooka w przeglądarce lub aplikacji na telefonie lub tablecie, Następnie trzeba rozwinąć opcje naszego konta, aby przejść do Ustawienia i prywatność, a następnie do Centrum ochrony prywatności, Tam będzie widoczny punkt o tytule Tematy dotyczące prywatności, z którego będzie trzeba wśród okienek po prawej stronie wybrać SI w Meta. Dobra robota! To już prawie koniec! Na samym dole będzie widoczny rozdział Zgłoś sprzeciw. Tuż pod nim znajduje się link opisany Informacje udostępnione w Produktach Meta. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni na ekran z formularzem: Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania informacji o Tobie na potrzeby SI na platformach Meta Należy w nim podać adres mailowy, na którym jest zarejestrowane konto Facebook, wprowadzić powód zgłoszenia sprzeciwu i... ...zakończyć proces klikając w Wyślij.

2. Instagram - aplikacja, część 1

Krok pierwszy to otworzenie naszego konta Instagram w aplikacji, Następnie trzeba rozwinąć Więcej, w oknie naszego profilu (górny prawy róg), aby wyświetlić Ustawienia i aktywność naszego konta, aby przejść do Centrum ochrony i prywatności, Wyświetli się ekran z wyjaśnieniem, dlaczego Meta w ogóle potrzebuje naszych informacji. Jedno z podświetlonych zdań, będzie głosiło "prawo do sprzeciwu", trzeba je stuknąć, Przeniesie ono do już poznanego ekranu z formularzem: Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania informacji o Tobie na potrzeby SI na platformach Meta Należy w nim podać adres mailowy, na którym jest zarejestrowane konto Facebook, wprowadzić powód zgłoszenia sprzeciwu i... ...zakończyć proces klikając w Wyślij.

3. Instagram - aplikacja, część 2

Kroki są niemal takie same. Różni się jednak drugi obrazek, na wypadek gdyby Meta kiedykolwiek zadecydowała o usunięciu wytłumaczenia używania przez firmę AI.

Krok pierwszy to otworzenie naszego konta Instagram w aplikacji, Następnie trzeba rozwinąć Więcej, w oknie naszego profilu (górny prawy róg), aby wyświetlić Ustawienia i aktywność naszego konta, aby przejść do Centrum ochrony i prywatności, Wyświetli się ekran Centrum ochrony i prywatności. Trzeba zjechać do momentu aż pojawi się obrazek SI w Meta i trzeba go stuknąć, Przeniesie ono do już poznanego ekranu z formularzem: Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania informacji o Tobie na potrzeby SI na platformach Meta Należy w nim podać adres mailowy, na którym jest zarejestrowane konto Facebook, wprowadzić powód zgłoszenia sprzeciwu i... ...zakończyć proces klikając w Wyślij.

4. Instagram - przeglądarka

Krok pierwszy to otworzenie naszego konta Instagram w przeglądarce, Następnie trzeba rozwinąć Więcej, aby wyświetlić Ustawienia naszego konta, aby przejść do Centrum ochrony i prywatności, Ono przeniesie do już poznanego ekranu, w którym będzie widoczny punkt o tytule Tematy dotyczące prywatności, z którego będzie trzeba wśród okienek po prawej stronie wybrać SI w Meta, Na samym dole będzie widoczny rozdział Zgłoś sprzeciw. Tuż pod nim znajduje się link opisany Informacje udostępnione w Produktach Meta. Po jego kliknięciu zostaniemy przeniesieni na ekran z formularzem: Wyraź sprzeciw wobec wykorzystywania informacji o Tobie na potrzeby SI na platformach Meta Należy w nim podać adres mailowy, na którym jest zarejestrowane konto Facebook, wprowadzić powód zgłoszenia sprzeciwu i... ...zakończyć proces klikając w Wyślij.

5. WhatsApp

Problem pojawia się w przypadku WhatsAppa, albowiem nie ma takiej opcji i jedyne co można zrobić to wyciszyć czaty ze sztuczną inteligencją oraz wstrzymać się od jej używania. W ten sposób zagwarantujemy sobie, że nie będzie się ona uczyła na naszych działaniach.