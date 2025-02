Gigant znów chce podbić świat, Zuckerberg stworzy nową aplikację

Czyżby właścicielowi Facebooka znów się zamarzyło zdobycie świata? Wszystko wskazuje na to, że tak. Dochodzą słuchy, że pracuje nad nową aplikacją, która ma ruszyć w szranki ze wszystkimi.

Długo trwać to nie mogło. Zuckerberg nie mógł długo wysiedzieć i patrzeć jak inni miliarderzy się zbroją i zdobywają świat swoimi rozwiązaniami sztucznej inteligencji. Teraz jednak chcą zawalczyć bezpośrednio z ChatemGPT, więc pora na konkrety.

Reklama

Meta stworzy własną aplikację. Masz zapomnieć o ChatGPT

Świeże plotki wskazują, że Meta Marka Zuckerberga rzuci niebawem rękawicę pod nogi Sama Altmana i jego OpenAI. Media podają, że ludzie zaznajomieni ze sprawą, posiadają wiedzę nie tylko o chęci stworzenia osobnej aplikacji z MetaAI, ale i nawet wiedzą kiedy zostanie ona wydana. Na tę chwilę nie ma dokładnej daty, lecz powinno się to wydarzyć w okienku drugiego kwartału bieżącego roku.

Źródło: Meta

Jeżeli ta premiera miałaby rzeczywiście miejsce, to MetaAI nie miałaby za łatwego zadania. Obecnie posiadanie własnej aplikacji z usługą sztucznej inteligencji jest chyba kwestią przeżycia dla każdego miliardera. Z tego powodu Zuckerberg miałby do pokonania ChatGPT, Gemini i Groka. Rozwiązanie Mety nie byłoby jednak niczym kompletnie nowym, byłby to po prostu kolejny krok w drodze rozwoju chatbota, który jest dostępny poprzez przeglądarkę, a także w aplikacjach Zuckerberga, takich jak Messenger, WhatsApp i Instagram.

Sprawa stworzenia konkurencji nie ominęła uszu CEO OpenAI. Sam Altman skomentował doniesienia CNBC przy pomocy swojego konta na platformie X (dawniej Twitter), że może teraz pora, aby jego firma wykonała podobny gest. Skoro Meta tworzy aplikację AI, to oni rozszerzą portfolio o platformę social media i w ten sposób stworzą ciekawe współzawodnictwo.

Źródło: techradar