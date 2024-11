To już pewne. Mars był zdatny do życia

Geochemiczna analiza jednego z meteorytów potwierdza to, co naukowcy podejrzewali już od dawna. Miliardy lat temu na Marsie panowały warunki odpowiednie do powstania i przetrwania życia.

Mars, jako najbliższy i jednocześnie najbardziej podobny w swojej budowie do Ziemi sąsiad od zawsze znajduje się w kręgu zainteresowań naukowców. Aktualnie na powierzchni Czerwonej Planety znajduje się wiele maszyn, takich jak łaziki, których zadaniem jest badanie panujących tam warunków. Powszechnie wiadomo, że Mars aktualnie jest bezkresną pustynią, jednak wszystko wskazuje na to, że nie zawsze tak było. Aktualnie zbierane są próbki, które mogą wiele powiedzieć nam na temat historii geologicznej tej planety. Jednak ostateczny dowód na to, że Mars był kiedyś zdatny do życia, dostarczyła analiza fragmentu meteorytu.

Mars nie zawsze był jałową pustynią

Nowe badania prowadzone przez naukowców z Curtin University rzucają światło na historię Marsa, ukazując dowody na obecność gorących źródeł wodnych na tej planecie już 4,45 miliarda lat temu. Dzięki analizie ziarna cyrkonu z meteorytu NWA7034, znanego jako Black Beauty, naukowcy odkryli geochemiczne ślady świadczące o oddziaływaniu bogatych w wodę płynów. Wyniki te nie tylko dostarczają nowych informacji o starożytnych systemach hydrotermalnych Marsa, ale również sugerują, że planeta mogła być potencjalnie zdolna do podtrzymywania życia.

Dr Aaron Cavosie z Curtin’s School of Earth and Planetary Sciences wyjaśnia, że badania oparte na nanoanalizie geochemicznej umożliwiły wykrycie pierwiastkowych śladów obecności gorącej wody na Marsie w czasach jego wczesnej historii. Przeprowadzone badania wskazują, że podczas formowania się skorupy marsjańskiej w okresie pre-noachijskim, przed czterema miliardami lat, występowały bogate w wodę środowiska magmatyczne.

Zespół naukowców zidentyfikował w unikalnym cyrkonie wzory elementów takich jak żelazo, glin, itr i sód, które zostały dodane w procesie formowania minerału. To jednoznacznie wskazuje, że woda była obecna już w trakcie procesów magmowych.

Obecność systemów hydrotermalnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju życia, co doskonale ilustruje historia Ziemi. Wyniki badań sugerują, że podobne warunki mogły istnieć na Marsie. Nowe odkrycia rozszerzają tę perspektywę, pokazując, że woda mogła występować już w trakcie powstawania najstarszej marsjańskiej skorupy.

Badania przeprowadzono za pomocą zaawansowanych technik mikro- i nanoanalizy, takich jak mikroskopia skaningowa, spektrometria masowa i tomografia atomowa. Szczególnie interesujące są pasma wzrostowe zidentyfikowane w cyrkonie, zawierające nieregularne koncentracje pierwiastków takich jak żelazo i sód, które wskazują na procesy zachodzące w obecności wody. Magnetytowe inkluzje w cyrkonie, widoczne na poziomie nanometrycznym, dostarczają dodatkowych dowodów na wpływ hydrotermalnych płynów. Ich obecność oraz specyficzne deformacje, związane z uderzeniami meteorytowymi, pomagają odtworzyć historię geologiczną Marsa.

Coraz więcej dowodów potwierdzających wodę na Marsie

Badania naukowców z Curtin University nie są jedynym dowodem potwierdzającym, że na Marsie miliardy lat temu mogła występować woda w stanie ciekłym. Do podobnych wniosków doszli niedawno Naukowcy z Purdue University, którzy zajęli się analizą i badaniem meteorytu Lafayette, również pochodzącego z Czerwonej Planety.

Badacze potwierdzili, że meteoryt zachował swoje pierwotne cechy geochemiczne, w tym ślady interakcji z wodą. Analiza izotopowa wykazała, że minerały powstałe w kontakcie z wodą na Marsie mają około 742 miliony lat. Badania meteorytu Lafayette sugerują, że woda na Marsie pochodziła z topniejącego lodu podpowierzchniowego, najprawdopodobniej w wyniku aktywności wulkanicznej.

To wszystko wspierają również odkrycia chińskiego łazika Zhurong. Łazik zarejestrował struktury powierzchniowe, takie jak ślady erozji i stożki wulkaniczne, które sugerują istnienie linii brzegowej starożytnego oceanu.

Grafika: depositphotos