Potwierdzono wodę na Marsie. Dowód przez lata leżał w szufladzie

Od dekad poszukujemy dowodów na to, że Mars nie zawsze był czerwoną pustynią. Kiedyś na jego powierzchni mogły znajdować się zbiorniki z ciekłą wodą. Dowód na tę teorię polega znalezisko na Ziemi.

Naukowcy od dekad badają Mars, który jest niezwykle interesującym obiektem ze względu na swoją strukturę i odległość od Ziemi. Już od dłuższego czasu naukowcy podejrzewają, że nie był on zawsze jedynie jedną wielką pustynią. Miliardy lat temu mogły na jego powierzchni znajdować się różnego rodzaju akweny. Niedawno analiza danych zebranych przez chiński łazik Zhurong pokazała, że maszyna najprawdopodobniej stoi na wybrzeżu linii brzegowej starożytnego oceanu. Naukowcy z Politechniki w Hongkongu, kierowani przez Bo Wu, przeprowadzili analizę, która ujawniła szereg struktur powierzchniowych, takich jak stożki wulkaniczne, zagłębienia w kształcie wielokątów oraz ślady erozyjne. To odkrycie świadczy o tym, że dochodziło tam do reakcji związanych z wodą lub lodem. Tymczasem NASA nadal uważa, że woda wciąż może znajdować się pod powierzchnią Czerwonej Planety.

Do tej pory wszystkie poszlaki pochodziły z badań przeprowadzanych na powierzchni Mars. Jednak rozwiązanie zagadki znajdowało się na Ziemi, lecz przez lata było zamknięte w szufladzie. Teraz w końcu udało się wydobyć dowód na światło dzienne.

Na Marsie jest woda? Badanie meteorytu potwierdza

Odkrycie meteorytu Lafayette, pochodzącego bezpośrednio z Marsa, dostarczyło naukowcom niezwykłej okazji do badania dawnych warunków hydrologicznych na Czerwonej Planecie. Próbka ta, przechowywana od lat 30. XX wieku w szufladzie na Uniwersytecie Purdue, jest wyjątkowa, ponieważ zachowała ślady interakcji z wodą. Najnowsze badania, przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców, w tym badaczy z Purdue University, rzucają nowe światło na czas i przyczynę obecności wody na Marsie. Wyniki badań opublikowane w Geochemical Perspective Letters sugerują, że woda mogła pochodzić z topniejącego lodu podpowierzchniowego, co mogło być spowodowane aktywnością wulkaniczną, która występuje tam okresowo do dzisiaj.

Lafayette to meteoryt marsjański o masie około 0,8 kg, który został wyrzucony z powierzchni Marsa na skutek uderzenia asteroidy około 11 milionów lat temu. Po opuszczeniu Marsa, Lafayette przemierzał kosmos, zanim w końcu wylądował na Ziemi, prawdopodobnie w pobliżu Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana. W 1931 roku meteoryt został znaleziony przypadkiem w szufladzie w laboratorium tej uczelni, a jego historia do dziś pozostaje owiana tajemnicą.

Co ciekawe, badacze zdołali ustalić, że meteoryt nie został znacząco zmieniony przez warunki atmosferyczne na Ziemi, dzięki czemu zachował swoje oryginalne cechy geochemiczne, w tym ślady po kontakcie z wodą na Marsie. Profesor Marissa Tremblay z Purdue University, która specjalizuje się w badaniach izotopowych przy użyciu gazów szlachetnych, stwierdziła, że wiek minerałów w meteorycie, powstałych wskutek interakcji z wodą, wynosi około 742 miliony lat.

To dopiero początek badań. Niektóre meteoryty zostaną zbadane ponownie

Meteoryty to swoiste kapsuły czasu, które przechowują informacje o procesach zachodzących na powierzchniach planet. Mają wyraźne cechy odróżniające je od ziemskich skał, takie jak skorupa powstała podczas wejścia w atmosferę Ziemi czy specyficzny skład chemiczny, który pozwala na przypisanie ich do określonych ciał niebieskich. Badanie meteorytu Lafayette przyniosło naukowcom nowe informacje o historii Marsa, które trudno byłoby zdobyć wyłącznie dzięki zdalnym obserwacjom planety.

Dzięki tym badaniom możliwe jest nie tylko ustalenie, kiedy woda była obecna na Marsie, ale również lepsze zrozumienie procesów geologicznych, które mogłyby umożliwić jej pojawienie się. Zespół, który badał meteoryt Lafayette, złożony z naukowców z różnych instytucji, takich jak Uniwersytet St Andrews, Uniwersytet w Glasgow oraz Natural History Museum w Londynie, opracował przy okazji innowacyjną metodę, którą można teraz zastosować do datowania innych meteorytów.

Marissa Tremblay i jej współpracownicy zamierzają kontynuować badania nad meteorytami, aby dowiedzieć się jeszcze więcej o przeszłości Marsa. Planują również przeprowadzić dalsze badania nad innymi meteorytami z tej samej klasy co Lafayette, zwanymi nakhlitami. Dzięki tym wysiłkom badacze będą mogli uzyskać więcej informacji o warunkach, które panowały na Marsie miliony lat temu, oraz zrozumieć, w jakim stopniu mogą one być powiązane z dzisiejszymi warunkami na tej planecie.

Grafika: depositphotos