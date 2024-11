To jeszcze nie koniec "Yellowstone"?! Słowa aktora rzucają nowe światło na przyszłość serii

Wielki finał "Yellowstone" coraz bliżej. Sezon 5B który wystartował kilka dni temu ma liczyć sobie w sumie sześć nowych odcinków. Gwiazda serialu twierdzi, że zakońcenie może być zupełnie inne, niż wielu tego oczekuje...

Reklama

Mówiąc o finale "Yellowstone" -- wielu liczy na zręczne zakończenie historii. Bez niedopowiedzeń, z domknięciem wszystkich najważniejszych wątków i bez szans na sequel. Okazuje się jednak, że Taylor Sheridan może mieć dla nas nieco inny scenariusz. A przynajmniej tak wynika ze słów, którymi w ostatniej rozmowie podzielił się serialowy Thomas Rainwater.

Yellowstone 5B zakończy się... wielkim cliffhangerem?

Finał "Yellowstone" to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic w świecie popkultury. Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu -- ekipa odpowiedzialna za produkcję Taylora Sheridana stosuje większe środki zapobiegawcze niż Marvel -- co sporo mówi o tym, jak bardzo jest otrożna. Na tę chwilę wiadomo, że tuż po zakończeniu "Yellowstone" możemy spodziewać się kontynuacji / spin-offu "The Madison". Plotkuje się także o specjalnej serii, która skupiać się będzie na Ripie i Beth. Ale teraz do tej puli dołączają także szumy, jakoby sezon 5B nie byłby ostatnim.

Gil Birmingham (czyli własnie serialowy Thomas Rainwater) w jednej z ostatnich rozmów powiedział, że życie postaci "Yellowstone" będzie się toczyć., a finał trwającego sezonu będzie "w pewnym stopniu cliffhangerem, a może nawet bardzo cliffhangerem". Nie wdaje się on w szczegóły chcąc oszczędzić spoilerów miłośnikom "Yellowstone", ale bez wątpienia w ten sposób dość skutecznie podkręcił on atmosferę przed finałem serii, dodając też, że z przyjemnością zobaczyłby serial który skupiałby się przede wszystkim na... jego bohaterze.

Finał "Yellowstone" najpilniej strzeżoną tajemnicą branży

Na tę chwilę niewiele z tego jednak wynika. Zarówno produkcja, jak i aktorzy regularnie podgrzewają atmosferę związaną z wielkim finałem tej opowieści. Co faktycznie będzie nas tam czekać -- przekonamy się za kilka tygodni. Na tę chwilę pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie zostaniemy zostawieni z cliffhangerem i milionem niedopowiedzeń z nadzieją, że fani będą domagać się kolejnego sezonu. Myślę, że to rozwiązanie które nawet dla najwierniejszych fanów serii byłoby mało satysfakcjonujące.

Źródło