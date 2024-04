Wprowadzenie różnych pakietów przez Max, które zastąpią jednolitą ofertę HBO Max, było spodziewane przez wiele osób, jako szansa na zaoszczędzenie. Cały czas taki scenariusz jest możliwy, szczególnie przy zachowaniu 33% zniżki na cenę usługi, która utrzymuje się przez cały czas opłacania dostępu. Jeżeli przerwiemy subskrypcję, to tracimy rabat i zasada ta nie ulegnie zmianie po wejściu Max do Polski.

Czy zniżka na HBO Max przejdzie na Max?

Warto zaznaczyć, że przy ewentualnym wzroście ceny usługi, nie tylko zniżka ta nadal będzie skuteczna, to przez pierwsze dwa miesiące klienci Max będą mogli liczyć na zachowanie ceny z HBO Max. Kluczową informacją dla każdego widza jest fakt, że automatycznie użytkownicy będą migrowani do planu Standardowego, czyli tego bez reklam, ale także bez treści w 4K z HDR i Dolby Atmos.

Łatwo więc się domyślić, że nawet ze zniżką duża część widzów zapłaci odrobinę więcej, ale zostanie pozbawiona filmów i seriali w możliwie najwyższej jakości. Czy możliwe będzie obniżenie pakietu do tego z reklamami z zachowaniem zniżki? Nie mamy żadnych konkretnych informacji na ten temat, podobnie jak i odnośnie ewentualnego przejścia na droższy pakiet z zachowaniem zniżki.

Nowe pakiety, nowe ceny Max

Przypomnijmy, że nowa usługa Max zadebiutuje już 21 maja w Czechach i na Słowacji. Dzięki temu, wiemy już teraz z jakimi podwyżkami zmierzą się tamtejsi klienci. Cena Max w Czechach wzrośnie z 199 CZK (34 zł) do 219 CZK (37 zł), a za pakiet Premium widzowie zapłacą 299 CZK (51 zł). Na Słowacji dotychczasowa cena wynosiła 6,99 euro (31 zł) i wzrośnie do 7,99 euro (35 zł).

Podwyżki nie są więc gigantyczne, ale zauważalne i w dłuższej perspektywie na pewno odczuwalne. Z tego powodu warto pozostać czujnym, bo Max może (ponownie) na moment startu nowej usługi zaoferować klientom 33% zniżkę na pakiety miesięczne lub jeszcze większy rabat przy wyborze oferty rocznej, gdzie płacimy z góry.

Max w Polsce - ile zapłacimy?

Jakie ceny Max mogą pojawić się w Polsce? Zgodzę się z typami Filmożerców, którzy przewidują najtańszą ofertę na poziomie 24,99 zł miesięcznie za pakiet z reklamami i 34,99 zł za pakiet Standard bez reklam, ale bez 4K i Dolby Atmos. Wskazanie prawdopodobnej ceny pakietu Premium, gdzie dostępne są cztery jednoczesne streamy, 4K, Dolby Atmos i 100 tytułów do pobrania offline w tym samym czasie, jest naprawdę trudne, ale może sięgnąć nawet 50 złotych.

Jak zostanie wyceniony pakiet dodatkowy z telewizją i sportem? Tutaj cena może wahać się pomiędzy 10 a 20 zł - propozycja Max pod tym względem powinna być naprawdę obszerna, biorąc pod uwagę fakt różnorodności i mnogości treści nadawanych na żywo przez WBD w Polsce m. in. na Playerze. Niewykluczone są też tutaj pewne promocje czy rabaty na początku dostępności Max w Polsce.

Dla przypomnienia, firma ogłosiła już szczegóły, dzięki czemu wiemy, że pakiet podstawowy zapewnia dostęp do całego katalogu serwisu, jednak wymaga oglądania reklam, treści można oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD. Pakiet Standard jest pozbawiony reklam, umożliwia również oglądanie na dwóch urządzeniach jednocześnie w jakości Full HD, ale dodatkowo oferuje opcję pobrania do 30 tytułów, co umożliwia ich oglądanie bez internetu.

Jeśli chodzi o Pakiet Premium, użytkownicy mogą oglądać treści na czterech urządzeniach jednocześnie, a maksymalna jakość obrazu to 4K i dźwięku Dolby Atmos. Dodatkowo, mogą pobrać nawet do 100 tytułów w trybie offline.

Grafika główna: Depositphotos