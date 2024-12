To jest dopiero kino domowe na miarę 2024 roku

Do pewnego momentu w poszukiwaniu takich przeżyć należało rzeczywiście udawać się do multipleksów lub innych kin, ale obecnie dosłownie każdy i w prawie każdych warunkach może sprawić sobie własne, domowe kino. Punktem wyjścia będzie, oczywiście, projektor, ale nie byle jaki. Jeżeli sądzicie, że korzystanie z takiego urządzenia to więcej problemów i wyzwań, niż przyjemności, to na pewno nie poznaliście jeszcze XGIMI Horizon S Max. To zupełnie inna półka tych urządzeń.

Reklama

Jeden projektor odpowiedzią na wiele przeszkód

Zastanówmy się przez chwilę, z czego wynikają najpoważniejsze obawy i wątpliwości związane z używaniem projektora we własnej przestrzeni. Ustawienie takiego urządzenia nie jest zazwyczaj łatwe - wysuwane nóżki bywają za krótkie, nie dysponujemy odpowiednim miejscem do postawienia projektora, a montowanie uchwytu pod sufitem to dodatkowe koszty i nie każdy chciałby w ten sposób organizować własne pomieszczenie. Brak dobrego miejsca na projektor to także inna kwestią - potrzeba dostosowania kształtu obrazu. Powiększanie i pomniejszanie, oddalanie i przybliżanie, dostrajanie ostrości, kształtu i niwelowanie zniekształceń potrafi zająć więcej czasu, niż sam seans i skutecznie zniechęca.

Jedną z największych przeszkód potrafi też być wymagana przestrzeń, na której wyświetlimy obraz - korzystanie z dedykowanego, wysuwanego ekranu wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania pomieszczenia, a to generuje koszty. Dodatkowo zmusza nas do korzystania z dokładnie jednego miejsca do wyświetlania obrazu z projektora. Niezagospodarowana ściana też nie jest idealnym miejscem w wielu domach, gdyż często są one pokryte farbą o innym kolorze niż biały. Sporo tego, prawda? A odpowiedzią na każde z tych wymagań jest wspomniany projektor, więc omówmy jego możliwości.

Dual Light 2.0 - jasność, która zachwyca

W sercu projektora Horizon S Max bije innowacyjna technologia Dual Light 2.0, będąca połączeniem zalet światła laserowego i LED. To nowatorskie rozwiązanie pozwoliło uzyskać imponującą jasność na poziomie 3100 ISO lumenów. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim możemy cieszyć się doskonałą jakością obrazu nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach. Nie ma potrzeby oczekiwania na zapadnięcie zmroku, aby obejrzeć ulubiony film czy serial. Horizon S Max świetnie sprawdzi się nawet podczas prezentacji w biurze lub na uczelni, gwarantując wyraźny i czytelny obraz niezależnie od warunków oświetleniowych - to uniwersalny sprzęt, który można wygodnie zabrać ze sobą. Tak wyposażony projektor to po prostu idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie elastyczność i nie chcą być ograniczone porą dnia czy stopniem zaciemnienia pomieszczenia, a tego nikt nie chce.

Niesamowity kontrast, żywe kolory, głęboka czerń

Oprócz wysokiej jasności Horizon S Max oferuje również imponujący kontrast dynamiczny, dzięki czemu obraz jest niezwykle realistyczny i pełen detali. Technologia HDR Dolby Vision i IMAX Enhanced dodatkowo wzbogacają doznania wizualne, zapewniając żywe kolory, głęboką czerń i szeroki zakres tonalny. Oglądanie filmów na Horizon S Max to prawdziwa uczta dla oczu, która przenosi nas wprost do centrum akcji, ponieważ projektor wspiera rozdzielczość 4K, w której oferowana jest już w większości, jak nie wszystkich nowościach filmowych i serialowych. Tak duża szczegółowość wygląda imponująco, gdy dysponujemy obrazem o jak największym rozmiarze.

Inteligentne funkcje, które ułatwiają życie

Horizon S Max to nie tylko doskonała jakość obrazu, ale również szereg inteligentnych funkcji, które sprawiają, że korzystanie z projektora jest proste i intuicyjne. Automatyczna korekcja geometrii obrazu eliminuje zniekształcenia trapezowe, dzięki czemu zawsze cieszysz się idealnie prostokątnym obrazem, bez konieczności żmudnego regulowania ustawień. Funkcja ta działa samoczynnie i nie musimy nic robić, by uzyskać jak najlepsze rezultaty. Inteligentne omijanie przeszkód pozwala natomiast na bezproblemowe ustawienie projektora w dowolnym miejscu, bez obaw o to, że jakiś obiekt zasłoni część ekranu - nie musimy się nawet nad tym zastanawiać. Projektor samodzielnie dostosuje obraz, aby ominąć przeszkodę i wyświetli treści obok. Ponadto funkcja adaptacji do koloru ściany automatycznie koryguje kolorystykę obrazu, tak aby idealnie wpasował się on w otoczenie - nie musimy posiadać śnieżnobiałej ściany czy specjalnego ekranu, by uzyskać zadowalające efekty i cieszyć się seansem we własnych czterech ścianach.

System audio, który sprawdzi się wszędzie

Projektor XGIMI Horizon S Max to nie tylko świetny obraz, ale także dźwięk. Wbudowany system audio z technologią Dolby Audio zapewnia czysty dźwięk, który idealnie współgra z wysokiej jakości obrazem. Projektor wyposażony jest w dwa mocne głośniki 12W każdy, opracowane we współpracy z renomowaną firmą Harman/Kardon. Dzięki nim dźwięk rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, wypełniając całe pomieszczenie. To rozwiązanie sprawdzi się idealnie podczas domowych seansów filmowych, ale także w plenerze, gdy nie mamy pod ręką zewnętrznego systemu audio. Projektor można śmiało zabrać ze sobą na wyjazd, imprezę rodzinną, grilla czy wspólne oglądanie filmu lub transmisji sportowej w terenie, na przykład na działce. Projektor obsługuje najnowsze technologie dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD i DTS Virtual:X, dzięki czemu usłyszysz każdy szmer, dialog i eksplozję z niesamowitą wyrazistością i głębią Co ciekawe, gdy zechcemy posłuchać muzyki ze smartfona czy innego urządzenia, wystarczy, że połączysz się z projektorem bezprzewodowo za pomocą Bluetooth - Horizon S Max w chwilę zamieni się w potężny głośnik bezprzewodowy.

Wszechstronność i elastyczność dla każdego

XGIMI Horizon S Max to projektor, który sprawdzi się w każdej sytuacji i spełni oczekiwania różnych użytkowników. Można go używać do oglądania filmów, grania w gry na dużym ekranie dzięki niskiemu opóźnieniu wejścia, prezentowania zdjęć z wakacji rodzinie i przyjaciołom, a nawet do organizowania plenerowych seansów filmowych dzięki wbudowanym głośnikom. Szeroki zakres rozmiarów obrazu (od 40 do imponujących 200 cali) daje niezwykłą swobodę w aranżacji przestrzeni. Bez przeszkód stworzymy własne kino domowe, dostosowując wielkość ekranu do swoich preferencji i warunków pomieszczenia. Zintegrowana podstawka umożliwiająca obrót o 360 stopni w poziomie i 135 stopni w pionie zapewnia maksymalną elastyczność w ustawieniu projektora, umożliwiając projekcję na ścianie, suficie czy dowolnej innej płaszczyźnie. Rzadko dysponuje się aż taką swobodą.

Reklama

Projektor, który pasuje do wnętrza

Horizon S Max to nie tylko zaawansowane technologie i imponujące parametry, ale również elegancki design. Kompaktowa obudowa i minimalistyczny styl sprawiają, że projektor wpasuje się w każde wnętrze, stanowiąc jego dyskretną i stylową ozdobę. Horizon S Max to urządzenie, które nie tylko zapewnia niesamowite doznania wizualne, ale również stanowi elegancki dodatek do każdego domu. Dodatkowo wbudowany system operacyjny Android TV zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji, w tym popularnych platform streamingowych, gier i multimediów. A dzięki kompatybilności z asystentem głosowym Google Assistant można nawet sterować projektorem za pomocą głosu, uruchamiając aplikacje, sprawdzając informacje czy inicjując odtwarzanie muzyki.

Horizon S Max to jednak nie tylko inwestycja w rozrywkę, ale również w spokojną głowę. Długa żywotność lampy (do 20 000 godzin) gwarantuje wiele lat bezproblemowego użytkowania, a intuicyjny interfejs i wygodny pilot zdalnego sterowania sprawiają, że obsługa projektora jest prosta i sprawia frajdę. Tak kompleksowy pakiet nowinek technicznych, które upraszczają i uprzyjemniają korzystanie z projektora nie jest często spotykany, dlatego XGIMI Horizon S Max to tak wyjątkowe urządzenie.

Reklama

--

Materiał powstał we współpracy z Top Hi-Fi & Video Design