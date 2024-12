Najlepsze okazje pod choinkę. Te prezenty zachwycą elegancją i praktycznością

Jeśli jeszcze nie wiesz, co chciałbyś podarować najbliższym na święta, spieszymy z garścią propozycji. Wybraliśmy najciekawsze oferty spośród świątecznych okazji Huawei, które nie tylko z pewnością przydadzą się na co dzień, ale również przyciągają wzrok eleganckim wzornictwem. W sam raz dla tych, którzy cenią sobie funkcjonalność, ale nie zapominają o estetyce.

Sprzęt elektroniczny to jeden z najbardziej popularnych pomysłów na świąteczny prezent. Swoją drogą, wcale nie można się temu dziwić. Znając potrzeby i zainteresowania bliskiej osoby, można tak dobrać prezent, by ta z przyjemnością sięgała po niego każdego dnia. W końcu nikt tak dobrze nie zna naszych najbliższych, jak my sami.

Wybór kategorii, wśród której będziemy poszukiwać upominków na święta, to jednak dopiero początek. Poszczególne urządzenia, choć często wyglądają podobnie, mogą się od siebie znacząco różnić. Jak wybrać ten właściwy prezent, by sprawić, że obdarowywana osoba będzie z niego zadowolona nie tylko w momencie rozpakowania, ale przez cały okres użytkowania? Z pomocą przychodzą takie artykuły, jak właśnie ten. Postanowiliśmy bowiem wyselekcjonować takie propozycje, o których można powiedzieć, że są absolutnymi pewniakami.

W niniejszym materiale zaproponujemy urządzenia z następujących kategorii: smartwatche, tablety, słuchawki, laptopy i smartfony. Nad materiałem pracowaliśmy we współpracy z Huawei, dlatego znalazły się w nim propozycje właśnie od tego producenta. Nie bez znaczenia była również promocja Świąteczne Okazje Huawei, która właśnie trwa w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl. Dzięki niej rekomendowane przez nas sprzęty można kupić w bardzo korzystnych cenach, oczywiście o ile zdążymy z zakupem (promocyjne ceny obowiązują do 29.12.2024 r.).





Połączenie stylu i funkcjonalności – elektronika Huawei w doskonałych cenach

Wybierając produkty z oferty sklepu internetowego huawei.pl kierowaliśmy się przede wszystkim własnymi doświadczeniami. Wiele z nich gościło bowiem na redakcyjnych testach, bądź mieliśmy okazję zapoznać się z nimi w innych okolicznościach. Przy każdej kategorii wskazujemy grono osób, którym naszym zdaniem powinny się spodobać najbardziej.

Nadrzędnym celem było dla nas to, by sugerowane prezenty łączyły w sobie kilka istotnych cech: atrakcyjne wzornictwo, rozbudowaną funkcjonalność i korzystną cenę. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej kategorii.

Zdrowie i kondycja pod czujnym okiem – najlepsze smartwatche dla aktywnych

Inteligentne zegarki Huawei to produkty, których wcale nie trzeba reklamować. Przez lata obecności na rynku zdążyły wyrobić sobie opinię niezawodnych, eleganckich i wyjątkowo praktycznych. Nie dość, że wyglądają jak klasyczne zegarki, co stanowi ich niekwestionowany atut, to oferują wystarczająco długi czas pracy na baterii, by móc zapomnieć o ładowaniu na kilka długich dni. Co więcej, dzieje się to bez uszczerbku na funkcjonalności. Smartwatche Huawei słyną bowiem z jednych z najlepszych na rynku rozwiązań pomagających monitorować zdrowie i śledzić treningi.





Spośród zegarków dostępnych w sklepie internetowym huawei.pl wyróżnia się model Huawei Watch GT 5 41 mm. W promocji świątecznej można kupić go nawet za 999 złotych, a to wcale nie koniec dobrych wiadomości. Jako gratis otrzymamy dodatkowy pasek, a zestaw możemy rozbudować o inteligentną wagę za zaledwie 39 złotych. Tak o Huawei Watch GT 5 41 mm pisaliśmy w naszej recenzji:

Huawei Watch GT 5 to jedno z najlepszych urządzeń elektroniki ubieralnej, z jakimi miałem do czynienia. Duży, czytelny ekran, prosta obsługa gestami, odporność na zarysowania, mnogość treningów i opcji monitorowania zdrowia oraz świetny design to cechy, które zachęcają do zakupu.

Alternatywnie warto zastanowić się nad propozycją z prostokątną kopertą. Huawei Watch Fit 3 to jeden z bestsellerów chińskiego producenta. Jego promocyjna cena to 549 złotych, a w zestawie czeka dodatkowy pasek.





Komu przyda się smartwatch? Przede wszystkim osobom aktywnym, które jeszcze nie zdecydowały się na jego zakup, bo np. przywiązani są do wyglądu klasycznych zegarków. Dzięki temu, że inteligentne zegarki Huawei oferują klasyczne wzornictwo i długi czas pracy na baterii, przesiadka z klasycznego zegarka na smartwatcha odbędzie się bez większych problemów.

Kreatywność bez ograniczeń. Te tablety sprawdzą się dosłownie wszędzie

Tablet to świetne urządzenia jeśli szukamy czegoś, co pomoże nam wstać od biurka i pracować oraz tworzyć wszędzie gdziekolwiek jesteśmy. Czy to kanapa w salonie, czy fotel w pociągu, czy plażowy leżak, tablety Huawei zapewniają dostęp do przydatnych narzędzi w niezwykle kompaktowej formie. Są na tyle niewielkie, że łatwo mieszczą się do plecaka czy torebki, a jednocześnie na tyle funkcjonalne, że z nimi pod ręką łatwo zapomnieć o laptopie czy komputerze stacjonarnym.

Komu spodoba się taki prezent? Z całą pewnością osobom kreatywnym, które często podróżują, bądź po prostu lubią pracować z dala od biurka. Naturalnie nie trzeba być jednak kreatywnym twórca, by docenić walory tabletów Huawei. Równie dobrze jako narzędzia do pracy, sprawdzają się jako źródło rozrywki.

Reklama





Na które modele warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Listę rekomendacji otwiera topowy Huawei MatePad Pro 12.2” wyposażony w wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte i klawiaturę Huawei Glide. Tak pisaliśmy o nim w naszej recenzji:

Urządzenie to może być wykorzystywane zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby szukające ciekawych rozwiązań w ekosystemie, w którym już się znajdują.

Warto pamiętać, że tablet ten wyposażony jest w aplikację Go Paint i zaawansowaną aplikację Notatki, które ułatwiają wykorzystanie go do zadań kreatywnych i jeszcze bardziej zwiększają funkcjonalność. Promocyjna cena? 3699 złotych za zestaw z klawiaturą i rysikiem M-Pencil.

Z oferty marki Huawei wybraliśmy również zdecydowanie tańszą propozycję, jednak bez wątpienia równie ciekawą. Jest nią tablet Huawei MatePad 11.5” wyposażony w ekran PaperMatte ułatwiający pracę w warunkach silnego nasłonecznienia. Dzięki matowej powierzchni niestraszne mu wpadające przez okno światło słoneczne czy wręcz praca na plaży. W promocji świątecznej kupimy go za 1199 złotych.

Sprawdzony i zawsze trafiony prezent dla każdego – słuchawki Huawei teraz w jeszcze lepszej cenie

Słuchawek Huawei nie trzeba przedstawiać absolutnie nikomu. To zdecydowanie jedne z najchętniej kupowanych słuchawek do smartfona, które swoją popularność zawdzięczają bardzo wysokiej jakości dźwięku dostępnej w wyjątkowo korzystnej cenie. Teraz gdy obowiązuje promocja Świąteczna Okazje Huawei, stosunek oferowanych możliwości do ceny jest jeszcze lepszy.

Komu przydadzą się nowe słuchawki do smartfona? Na dobrą sprawę każdemu. Osobiście nie znam nikogo, kto nie lubiłby słuchać muzyki. Naturalnie, ich pełnię możliwości docenią ci, którzy słuchają często i chętnie, a także osoby, które po prostu lubią rozmawiać przez telefon bez krępowania dłoni.

Na rekomendację zasługuje zwłaszcza tegoroczny hit od Huawei, czyli słuchawki Huawei FreeBuds 6i. W sieci znaleźć można mnóstwo recenzji mówiących o tym, że to najprawdopodobniej słuchawki oferujące najwięcej w swoim segmencie cenowym. Standardowo można kupić je za 399 złotych, jednak w związku z trwającą promocją ich cena została obniżona do poziomu 349 złotych. Możemy się jedynie zgodzić – w tej cenie trudno o jakiekolwiek lepsze słuchawki.





Bardzo atrakcyjnie prezentuje się również cena droższego modelu Huawei FreeBuds Pro 3. Za słuchawki, które na co dzień kosztują 899 złotych, teraz zapłacimy jedynie 599 złotych. Taki sprzęt w takiej cenie to prawdziwa okazja.

Tytani pracy w kompaktowych obudowach – laptopy Huawei do najtrudniejszych zadań

Laptopy Huawei wyróżniają się bardzo wysoką jakością wykonania i kompaktowymi wymiarami, przez co są wręcz stworzone dla wszystkich tych, którzy zawsze chcą mieć pod ręką swoje stanowisko pracy i rozrywki. Notebook dla kogoś, kto dużo podróżuje, musi być lekki, ale bardzo praktyczny, czyli właśnie taki, jak chociażby Huawei MateBook X Pro 2024. Czego można się po nim spodziewać? To laptop właściwie kompletny, którego specyfikacja mówi sama za siebie. Za wydajność odpowiada w nim procesor Intel Core Ultra 9. Wyświetlacz to piękna matryca wykonana w technologii OLED, a całość waży zaledwie 980 gramów. W promocji świątecznej jego cena to 10 999 złotych, a dodatkowym upominkiem jest przedłużona gwarancja. Tak wypadł w naszych testach:

Matebook X Pro 2024 to świetny ultrabook, który zmieści się nawet do damskiej torebki, a przy tym zapewni cały dzień pracy, a gdy potrzeba również świetną wydajność.





Warto również zwrócić uwagę na model Huawei MateBook 14 2024 z procesorem Intel Core Ultra 5i dotykowym ekranem OLED rozpoznającym pismo odręczne, którego cena to obecnie 3999 złotych.

Obiekt westchnień miłośników mobilnej fotografii

Na sam koniec zostawiliśmy smartfon, który od momentu rynkowej premiery bryluje w kategorii smartfonów ukierunkowanych na fotografię mobilną. Według wielu recenzentów to obecnie smartfon, który dysponuje największymi możliwościami fotograficznymi i nic lepszego po prostu nie znajdziemy.





Komu ten telefon przypadnie do gustu? Odpowiedzi łatwo się domyślić. Wszystkim tym, którzy chcą mieć w kieszeni smartfon zdolny do rejestrowania wszystkiego tego, co chcą uwiecznić na fotografii i to w absolutnie topowej jakości. Tym smartfonem jest oczywiście Huawei Pura 70 Ultra. W promocji kosztuje 5599 złotych, a Huawei dorzuca w gratisie etui oraz wyjątkowe słuchawki FreeClip.

Prezenty bez obciążania świątecznego budżetu

Jak sfinansować świąteczne prezenty? W sklepie Huawei.pl to bardzo proste. Obecnie obowiązuje oferta, w ramach której asortyment sklepu dostępny jest w korzystnych ratach 20x0%. Nie trzeba zatem obawiać się, że któryś z wyżej wymienionych prezentów nadmiernie nadszarpnie domowy budżet w gorącym, świątecznym okresie.

Naturalnie, powyższe propozycje to jedynie inspiracje, którymi jednak warto kierować się, szukając prezentu dla najbliższych. Kto wie, może jednym z nich warto uszczęśliwić samego siebie? Jedno jest pewne. Wybraliśmy urządzenia, co do których jesteśmy pewni, że okażą się strzałem w dziesiątkę. Udanych zakupów!





