To doskonały moment, by nadrobić „Yellowstone”. Warto skorzystać okazji

Na SkyShowtime trwa promocja, w ramach której wybrane abonamenty na rok dostępne są w znacznie niższych cenach. To świetna okazja, by nadrobić zaległości w filmach i serialach.

SkyShowtime może i nie jest najpopularniejszą platformą VOD na rynku, ale w swoim katalogu ma wiele mocnych pozycji – zarówno filmowych, jak i serialowych. Najważniejsza? Seria „Yellowstone”, którą powinien znać każdy fan porządnie zrealizowanych seriali telewizyjnych. A teraz jest doskonała okazja, by nadrobić wszystkie odcinki i poznać przygody rody Duttonów, także w prequelach oraz seriach pobocznych, które dzieją się w tym samym uniwersum. A wszystko za sprawą promocji zorganizowanej przez SkyShowtime, w ramach której nowi i niektórzy powracający klienci mogą skorzystać ze sporych zniżek.

SkyShowtime za mniej. Z tej promocji warto skorzystać

Do 30.06.25 możecie skorzystać z promocji, gdzie plan Standard lub Premium w opcji na rok można kupić ze zniżką wynoszącą 40 procent.

Plan Standard na rok za 14,99 zł miesięcznie obejmuje możliwość oglądania filmów i seriali w jakości Full HD bez reklam na dwóch ekranach jednocześnie. Abonament ten pozwala też na pobranie maksymalnie 30 plików, które można obejrzeć później w trybie offline.

Plan Premium na rok za 29,99 zł miesięcznie to filmy i seriale w jakości 4K UHD bez reklam na 5 urządzeniach jednocześnie oraz 100 plików do pobrania z możliwością ich obejrzenia w trybie offline.

Po 12 miesiącach plan Standard lub Premium odnawia się automatycznie w regularnej miesięcznej cenie (obecnie to 24,99 zł i 49,99 zł) do momentu anulowania. Oferta skierowana jest do nowych klientów oraz uprawnionych powracających widzów, którzy zrezygnowali z subskrypcji w przeszłości. Nie obejmuje ona obecnych subskrybentów, którzy chcieliby zmienić swoje dotychczasowe plany. Szczegóły akcji znajdują się na oficjalnych stronach platformy SkyShowtime, gdzie można porównać wszystkie dostępny plany. Co ciekawe, abonament Standard z reklamami nie jest objęty promocją – ten nadal kosztuje 19,99 zł miesięcznie.