To będzie prawdziwie męskie kino. Zobaczcie, kto stworzy nowego James'a Bonda

Czy w świecie filmowo-synonimowym istnieją stereotypowo bardziej męskie produkcje od Jamesa Bonda i Peaky Blinders? To dwie zupełnie odmienne produkcje, ale łączy je jedno – niejeden facet chciałby mieć tyle charyzmy, co agent 007 albo Tommy Shelby. Jeśli należycie do tego grona, to trzymajcie się mocno – twórca kultowego serialu o gangsterach z Birmingham napisze scenariusz do nowego filmu o Jamesie Bondzie.

Nowy Bond od twórcy Peaky Blinders

To, że powstaje nowy film o Agencie 007, nie jest żadną tajemnicą od pewnego czasu, ale dopiero teraz zaczynamy poznawać ważne dla widzów szczegóły. Najważniejszą informacją jest bez wątpienia to, że za sterami produkcji stanie Steven Knight, czyli wielokrotnie nagradzany – między innymi statuetką BAFTA – producent wykonawczy i scenarzysta legendarnego już serialu Peaky Blinders, który pomimo ponad dekady na karku wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

U jego boku staną między innymi Amy Pascal i David Heyman, a producentką wykonawczą Tanya Lapointe – Steven Knight skupi się głównie na rozpisaniu scenariusza do nowego Bonda. Oczywiście Peaky Blinders to nie jedyne dzieło w bogatym dorobku Brytyjczyka – mężczyzna może pochwalić się współtworzeniem takich produkcji jak See od Apple, A Thousand Blows z Disney+ czy opowiadającego o powstaniu słynnej jednostki specjalnej serialu SAS: Rogue Heroes, emitowanego przez BBC.

Steven Knight doskonale sprawdza się więc w typowo męskim kinie i doskonale wie, czego wymagają jego odbiorcy. Nowy Bond może być więc jedną z ciekawszych odsłon niezwykle popularnej serii.

