Drugi sezon The Last of Us nagrany? Pedro Pascal szykuje się do nowej roli!

Wygląda na to, że zdjęcia do drugiego sezonu The Last of Us od HBO już się zakończyły. Pedro Pascal jednak nie zwalnia tempa.

The Last of Us — świetna gra i doskonały serial

Serial The Last of Us bez wątpienia jest jednym z największych przebojów serialowych zeszłego roku. Gracze przywykli do tego, że adaptacje gier na ekrany często wypadają... delikatnie mówiąc, słabo, jednak tutaj ekipie udało się stanąć na wysokości zadania. Przed premierą serialu istniało wiele wątpliwości, wynikających właśnie z niewielkiej ilości udanych ekranizacji gier wideo, ale równocześnie istniały ogromne nadzieje ze względu na renomę produkcji HBO oraz fabułę i emocje, jakie dostarczała gra od Naughty Dog. Serial The Last of Us okazał się być prawdziwym majstersztykiem.

Źródło: Liane Hentscher/HBO

Nic więc dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekają na kontynuację przygód Ellie i Joela. Showrunner i współtwórca serialu, Craig Mazin, rozwiał wątpliwości dość szybko, informując, że produkcja drugiego sezonu miała rozpocząć się w styczniu, lecz ze względu na napięty harmonogram Pedro Pascala data ta musiała zostać delikatnie przesunięta. Kolejną datą był 12 lutego 2024 — i na tym już stanęło… a teraz, jak podaje Daniel Richtman, zdjęcia do drugiego sezonu już dobiegły końca. Bardzo szybko, trzeba przyznać.

Co wiemy o drugim sezonie The Last of Us?

A co już wiemy o drugim sezonie The Last of Us? Po pierwsze, chociaż pierwszy sezon przedstawił wszystkie wydarzenia z pierwszej części gry, w sequelu nie będzie tak samo — drugi sezon nie obejmie wszystkich wydarzeń z The Last of Us Part 2. Mazin potwierdził, że fabuła z The Last of Us Part 2 będzie rozłożona na wiele sezonów. Do tego jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w rolę Abby. To kluczowa postać dla kontynuacji The Last of Us, a jak opisują ją twórcy: Abby jest utalentowaną żołnierką, której czarno-białe spojrzenie na świat zostaje wystawione na próbę, gdy szuka zemsty za tych, których kocha. W roli Abby na ekranie serialu HBO wystąpi Kaitlyn Dever. Co do daty premiery drugiego sezonu The Last of Us, nie należy spodziewać się, aby miała ona miejsce przed rokiem 2025.

Pedro Pascal za to nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek. Już tego lata aktor wcielający się w Joela znajdzie się na planie filmowym Fantastycznej Czwórki od Marvela, gdzie wcieli się w doktora Reeda Richardsa, znanego szerzej jako Mr Fantastic, który jest liderem tytułowej grupy superbohaterów. Premiera tego filmu w kinach ma mieć miejsce 25 lipca 2025 roku.

Źródło

